Etapa 1 del Tour: una singular contrarellotge per equips per les icones de Barcelona

Aquest dissabte 4 de juliol arrenca la cita del ciclisme mundial més esperada a Barcelona. El Grand Départ, que dona el tret de sortida del Tour de França, sortirà per primera vegada de la capital i passarà per diferents punts del país en tres etapes fins a arribar als Angles, la primera gran etapa de muntanya de la competició amb què els ciclistes entraran als Pirineus. Montjuïc acollirà l'arribada de la primera etapa: un contrarellotge per equips de 19,7 quilòmetres que acabarà davant de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, just dos dies després de l'espectacular presentació a la Sagrada Família.
Tota l'atenció estarà centrada en l'eslovè Tadej Pogačar, que va guanyar la cursa el 2025 i que, ara, vol repetir al podi en el que seria el seu cinquè Tour de França amb l'equip UAE. El gran rival serà el danès Jonas Vingegaard, que després de guanyar la Volta Ciclista a Catalunya arriba a la competició liderant l'equip Visma amb la intenció de recuperar el tron. La prova recorrerà 3.333 quilòmetres en 21 etapes amb un recorregut que començarà els primers dies amb muntanya i acabarà el 26 de juliol als Camps Elisis de París.
Horari: quan comença l'Etapa 1 del Tour
La sortida de la primera etapa del Tour està prevista per a les 17.05 hores d'aquest dissabte al Fòrum, mentre que l'arribada serà cap a les 19.16 hores a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'endemà, els ciclistes comencen la segona etapa a les 13.45 hores.
Recorregut: sortida i arribada a Montjuïc
La primera etapa, de 19,7 quilòmetres, combinarà velocitat i exigència. La sortida tindrà lloc al Fòrum i recorrerà el passeig marítim abans d'endinsar-se pels grans carrers de Barcelona, passant als peus de la basílica de la Sagrada Família i recorrent les principals icones turístiques de la ciutat. Després d'un llarg tram pràcticament pla, la jornada acabarà en dues ascensions consecutives fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Una contrarellotge singular
L'inici del Tour serà una contrarellotge per equips. Ara bé, el format serà molt singular. La victòria serà col·lectiva, però els temps es prendran de manera individual. D'aquesta manera, les grans esquadres faran estratègies per intentar que els seus líders tinguin opcions de ser els primers en enfundar-se el mallot groc.
Afectacions al trànsit: atzucac a la ronda del Litoral
Aquestes són les afectacions al trànsit:
- Entrades i sortides de la ronda Litoral B-10 tancades: sortida 25 en sentit Besòs, entrades i sortides 23 i 24 en sentit Besòs i sortida 23 en sentit Llobregat.
- Línies de bus afectades: D20, D50, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, X2, X3, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 91, 125, 136, 141, 150, 192, 100, 101.
- Tota la informació del Grand Départ del Tour de França a Barcelona i Catalunya