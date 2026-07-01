Una quarantena d’empreses lleidatanes deuen més de 50 milions a Hisenda

Un total de 37 empreses de la demarcació de Lleida figuren entre els principals deutors de l’Agència Tributària espanyola. En conjunt, acumulen un deute superior als 52 milions d’euros, segons el llistat de morosos corresponent a la situació registrada a finals de l’any 2025.
La relació estatal inclou gairebé 5.900 contribuents que tenen pendents més de 600.000 euros amb el fisc, entre empreses i particulars. El volum total del deute supera els 15.400 milions d’euros a tot Espanya.
Entre les companyies lleidatanes amb més import pendent destaca Montsat Logistica, amb un deute que supera els vuit milions d’euros. L’empresa, que anteriorment havia tingut la seu fiscal a Bellvís, consta actualment com a insolvent. També apareixen al capdamunt del rànquing Excavaciones Buzau-Lleida i diverses societats vinculades als sectors de la construcció, la fusta i l’enginyeria, amb quantitats que superen els dos milions d’euros.
El llistat també inclou entitats conegudes del territori, com el Lleida Ponent Club de Futbol, que continua en procés de liquidació i que ha incrementat el deute respecte a l’any anterior fins a situar-lo per sobre d’1,5 milions d’euros. També hi figura Foncomi, societat relacionada amb la discoteca Big Ben de Golmés.
Paral·lelament, l’Agència Tributària de Catalunya ha fet públic el seu propi registre de grans deutors. En aquest cas, hi apareixen noms com Rialp Residencial, amb més d’un milió d’euros pendents, i l’herència jacent d’Alberto Simó Ballesté, amb un deute proper als 800.000 euros.