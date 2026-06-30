Alerta d'Hisenda: si no tens diners al compte el 30 de juny, et pot multar

El Ministeri d'Hisenda ha confirmat que, si un compte no té prou fons per satisfer el primer pagament de la declaració de la renda el 30 de juny i el banc rebutja el càrrec, l'Agència Tributària considerarà que ha estat impagat i tot plegat comportarà una sanció. Aquest supòsit no afecta tots els contribuents, sinó els qui hagin escollit una modalitat de pagament determinada.
Concretament, són els contribuents a l'Estat a qui la declaració de la renda del 2025 els ha sortit a pagar i que han optat per fraccionar l'import en dos terminis i els hagin domiciliat en un compte. El primer és aquest 30 de juny i consisteix en el 60% del deute i, si el compte no té prou fons, es podrien aplicar recàrrecs.
Passarà el mateix quan arribi el segon cobrament, el 5 de novembre. Aleshores, caldrà pagar el 40% restant, sempre que s'hagi satisfet el primer deute i tot estigui en ordre, sense reclamacions ni tràmits pendents.
Qui està obligat a fer la declaració de la renda?
Tenen l'obligació de presentar la declaració totes aquelles persones que hagin superat els 22.000 euros bruts anuals amb un sol pagador, o bé aquells que en superin els 15.000 amb més d'un pagador. També l'han de fer tots els treballadors autònoms, independentment dels seus ingressos, així com les persones que reben l'ingrés mínim vital (IMV).
Una novetat d'enguany és que les persones que reben una prestació d'atur no estan obligades a fer-la, sempre que no superin els llindars establerts. En la mateixa línia, les pensions no contributives queden totalment exemptes, com les derivades de gran invalidesa o per incapacitat permanent absoluta.
Qui no està obligat, però li pot interessar fer-la
Encara que no s’arribi als llindars establerts, en alguns casos pot ser recomanable presentar la declaració. Això passa quan el contribuent té dret a alguna devolució, sigui per retencions aplicades o per deduccions fiscals. Per això, sovint les persones amb ingressos baixos poden decidir fer-la igualment.
En quins casos es pot desgravar?
La deducció estatal per lloguer de l’habitatge habitual va desaparèixer de manera general l’any 2015, però si el teu contracte està signat abans de l’1 de gener de 2015, la deducció és del 10,05% de les quantitats pagades, sempre que la base imposable no superi els 24.107,20 € anuals.
També hi ha determinades persones que poden optar a una deducció del 10% amb un límit de 500 € anuals (o 1.000 € en declaracions conjuntes), com les que tenen 35 anys o menys el 31 de desembre de 2025, les que han estat a l’atur un mínim de 183 dies durant l’exercici, els vidus amb 65 anys o més, les persones amb un grau de discapacitat del 65% o superior i les víctimes de violència masclista, que tenen una deducció del 20% amb un límit de 1.000 € anuals, si la base imposable ajustada no supera els 30.000 €. En tots aquests casos, per poder deduir, la base imposable total menys el mínim personal i familiar no ha de superar els 30.000 € en declaracions individuals o els 45.000 € en declaracions conjuntes.