Sant Joan 2026 al Bages: les millors revetlles, fogueres i activitats

La revetlla de Sant Joan se celebra la nit del 23 de juny, una de les festes més arrelades del calendari popular català. Vinculada tradicionalment al solstici d'estiu, la Nit de Sant Joan combina foc, cultura popular i celebració col·lectiva en una vetllada que omple places, carrers i espais oberts d'arreu del país.
Enguany, la revetlla tindrà lloc la nit de dimarts 23 de juny a dimecres 24 de juny, i els municipis del Bages s'ompliran de fogueres, sopars populars, música, balls i activitats per celebrar l'arribada de l'estiu. Com cada any, moltes d'aquestes celebracions tindran com a protagonista la Flama del Canigó, símbol de la cultura catalana que es renova al cim del Canigó la matinada del 22 al 23 de juny i es distribueix arreu dels Països Catalans gràcies a centenars de voluntaris.
A continuació, Nació Manresa recull alguns dels actes i activitats programats als municipis del Bages amb motiu de la revetlla de Sant Joan i l'arribada de la Flama del Canigó aquest 2026.
Revetlles per a tots els públics a Manresa
Manresa tornarà a omplir-se d'activitats per celebrar la revetlla de Sant Joan amb propostes adreçades a públics molt diversos. La plaça Gispert acollirà la 17a Revetlla Popular organitzada per Arran, la CUP, Endavant i el SEPC, amb una programació que inclourà sopar popular, encesa de la foguera i concerts fins a la matinada. Paral·lelament, el Parc de la Seu serà l'escenari d'una altra revetlla popular impulsada per El Sielu, ampliant l'oferta festiva de la ciutat durant una de les nits més emblemàtiques de l'any.
La celebració també tindrà un marcat caràcter familiar amb la 27a Revetlla Infantil de Sant Joan sense petards, que tornarà a la plaça Major. La festa comptarà amb l'espectacle de Jaume Ibars i els Trastos Band, la participació del Picapoll i, com a novetat, una foguera infantil en què col·laboraran diverses entitats de cultura popular. La iniciativa manté l'objectiu d'oferir un entorn segur, inclusiu i respectuós perquè infants i famílies puguin gaudir de la revetlla.
També serà protagonista la tradicional arribada de la Flama del Canigó, que serà a Manresa la tarda del 23 de juny i protagonitzarà una cercavila des de la Plana de l'Om fins a la plaça Major. L'acte inclourà mostres de cultura popular, música i la lectura del missatge de la Flama, que enguany farà Georgeta Ursu, membre de la comunitat romanesa de la ciutat. La celebració servirà per encendre simbòlicament la revetlla manresana i mantenir viva una tradició que cada any connecta la capital del Bages amb la resta dels territoris de parla catalana.
Sant Joan de Vilatorrada fa Festa Major
Sant Joan de Vilatorrada celebrarà la seva Festa Major del 23 al 25 de juny amb una programació que combinarà tradicions arrelades, cultura popular, espectacles i propostes festives per a totes les edats. La celebració arrencarà amb l'arribada de la Flama del Canigó, el pregó i la revetlla de Sant Joan, i continuarà amb activitats que posaran en valor el teixit associatiu i cultural del municipi, amb la participació destacada de les entitats locals.
Durant els tres dies de festa, els veïns podran gaudir de cercaviles, espectacles, música en directe, sessions de DJ i propostes familiars repartides per diferents espais del poble. La Festa Major culminarà el 25 de juny amb l'espectacle humorístic La niña bonita, d'en Peyu, posant el punt final a una celebració que tornarà a convertir els carrers i places de Sant Joan de Vilatorrada en l'epicentre de la vida festiva del municipi.
Tradició, foc i música a la revetlla de Sant Joan d'Artés
Artés tornarà a celebrar la revetlla de Sant Joan amb una programació que combinarà tradició, cultura popular i música en directe. La festa començarà el 22 de juny amb una mostra de foc i continuarà l'endemà amb l'arribada de la Flama del Canigó, la tradicional botifarrada popular, el correfoc infantil i el dels Rebentabidons, així com un espectacle piromusical i un castell de focs. La música prendrà el relleu durant la matinada amb els concerts de Strombers, que homenatjarà el seu fundador Ferran Gallart, i del grup de versions Sicuta. Amb més de quaranta anys d'història, la revetlla artesenca es manté com una de les cites festives més arrelades del municipi.
Sopar popular i música per celebrar la revetlla a Castellbell
Castellbell i el Vilar tornarà a celebrar la revetlla de Sant Joan amb una festa popular a la Bauma que combinarà gastronomia, música i ambient festiu. La proposta començarà amb un sopar a la fresca a l'aparcament de la Bauma, amb un menú tradicional de revetlla, i continuarà amb una sessió de ball disco a càrrec de DJ Mirabet que s'allargarà fins a la matinada. Entre les novetats d'enguany destaca el sorteig d'una espatlla ibèrica entre totes les persones que participin en el sopar. La celebració està organitzada per l'Ajuntament i els Amics de l'Església de la Bauma amb l'objectiu de fomentar la convivència veïnal durant una de les festes més arrelades del calendari popular.