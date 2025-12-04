Front comú per superar la pesta porcina

La pesta porcina africana (PPA) ha arribat a Catalunya. Aquesta és una nova crisi de les que en els últims mesos han afectat el sector agrari i pesquer. Recordem fa poques setmanes la Dermatosi Nodular que afectava el bestiar boví. També la grip aviària, o bé les restriccions de pesca per part de la UE. Sense comptar sequeres, aiguats...
Davant de totes aquestes greus afectacions al sector primari, el Govern ha respost. Ho ha fet coordinadament entre diferents departaments. El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació és qui ha actuat més directament, però evidentment ho ha fet de la mà dels departaments d’Interior, Economia, Territori... I el president Illa ha liderat aquestes actuacions en tot moment, com no pot ser d’altra manera.
Tot i això, aquests dies hem vist crítiques abrandades d’alguns grups polítics contra el president per haver mantingut la seva presència a la Fira Internacional del Llibre a Mèxic. Sembla que aquests crítics viuen en un altre segle. En un món plenament connectat, on existeixen telèfons, videoconferències i xarxes que ens mantenen en contacte vint-i-quatre hores, n’hi ha que es van quedar a l’era del fax.
El president Illa ha estat i està liderant l’acció del Govern, en tot moment, estigui a la plaça Sant Jaume o a Guadalajara, Mèxic. Ha anunciat un pla de xoc de control poblacional dels porcs senglars, que són els afectats per la PPA i que són el vector de transmissió de la malaltia, però que a més comporten greus danys als conreus i que provoquen accidents de trànsit. I ho ha fet conscient de la importància del sector porcí a casa nostra, primer sector dins de la indústria agroalimentària.
A més, ja s’ha anunciat un paquet de mesures econòmiques a disposició dels afectats: s’aprovarà una línia de 10 milions, ampliable a 10 més, per donar ajuts a sectors econòmics que es puguin veure afectats. Així mateix, ja està disponible la línia de 50 milions que l’Institut Català de Finances (ICF) ha posat a disposició del sector. I s’ha creat un grup de treball amb els departaments d’Economia i Finances, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; i Empresa i Treball.
Aquestes mesures són fruit d’un Govern compost pel seu president i els consellers i conselleres, que tenen el màxim coneixement del seu àmbit, el contacte amb el sector, i la responsabilitat de gestionar l’àrea de la seva competència, quan ve el vent de cua o quan ve de cara i la situació es posa difícil.
De fet, tinc el convenciment que si el president Illa hagués decidit suspendre el seu viatge a Mèxic, també se l’hauria criticat, i s'hauria qüestionat la feina i el paper dels consellers. Ben segur, que s’hauria dit que es deixava desatès un sector tan important com el de la cultura i el del llibre a Catalunya, especialment enguany en el que Barcelona n’ha estat la convidada d'honor. Malauradament, hi ha qui en comptes de sumar, intenten restar, desgastar, sigui al preu que sigui.
Davant les crítiques infundades: treball, rigor i transparència. I això és el que ha fet el conseller Ordeig, que ha articulat una resposta (com en les altres crisis a les quals ha hagut de fer front) de manera transversal, amb tots els mitjans possibles. Per cert, també amb l'UME, que és un recurs al qual catalans i catalanes també contribuïm, per tant, també hem d’utilitzar quan sigui necessari. I en aquests moments, tots els recursos són benvinguts.
El conseller ha fet una gestió transparent, en contacte permanent amb el sector i també amb les formacions polítiques perquè tinguin en tot moment la informació de l’estat de la crisi i les mesures aplicades. No caben partidismes enfront de la pesta porcina. És hora de sumar esforços, d’estar al costat del sector, de fer crítica i controlar l’acció del Govern; però amb mirada constructiva, amb propostes, que seran ben rebudes.
Aquesta crisi se superarà. Molt probablement no serà l’última. Però sabem que el Govern seguirà treballant per fer front a totes les situacions, com he dit abans, vingui el vent d’on vingui.