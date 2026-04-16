Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 17, 18 i 19 d'abril

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 17, 18 i 19 d'abril a les nostres comarques.
Vic: Lactium, festa del formatge artesà català
Els amants del formatge i la cultura formatgera tenen una cita a Vic, al parc Jaume Balmes, amb la 18a edició de Lactium, la festa del formatge artesà català. La fira tindrà lloc els dies 18 i 19 d'abril i comptarà amb una quarantena d'artesans que, al seu temps, oferiran més de 200 formatges per tastar i vendre al tall. També s'ha preparat un extens programa d'activitats per a tots els públics i gustos.
Manlleu: Primavera enCantada
Manlleu celebra una nova edició de la Primavera enCantada del 17 al 30 d'abril de 2026. Els carrers de la vila s'ompliran d'activitats culturals, educatives i festives per a tots els públics, tenint com a proposta central la diada de Sant Jordi, el 23 d'abril. El tret de sortida d'enguany tindrà lloc aquest divendres 17 d'abril amb una nova jornada de Manlleu Porta Cua.
Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest diumenge 19 d'abril és el torn dels Tonis de Tona. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Osona/Lluçanès: Sortides Naturalistes 2026
Durant la primavera tornen les Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès amb una quinzena d'activitats per a descobrir la fauna i la flora del territori que engloben xerrades, tallers o sortides al camp.