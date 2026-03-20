Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 21 i 22 de març

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 21 i 22 de març a les nostres comarques.
Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Vic: Visita guiada dels diumenges
Els diumenges de març s'ofereix a Vic la visita guiada Històries gravades a la pell. Un recorregut pels guadamassils i cordovans des de la conservació. La visita anirà a càrrec de Sandra Quílez, artesana de la pell, i s'iniciarà a les 11:30 hores a l'Oficina de Turisme de la capital d'Osona.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? Diumenges 1, 8, 15 i 22 de març
- On? Vic
- Més informació a l'Oficina de Turisme de Vic
Borgonyà: Aplec de Borgonyà
El cap de setmana del 21 i 22 de març té lloc una nova edició de l'Aplec de Borgonyà, amb activitats com conferències, visites guiades o una xocolatada popular.
- Què? Aplec de Borgonyà
- Quan? 21 i 22 de març
- On? Borgonyà
- Més informació
Vic: activitats prèvies al Mercat del Ram
Vic celebra una nova edició del Mercat del Ram el pròxim cap de setmana, del 27 al 29 de març. Però la cosa ja es comença a animar i, aquest diumenge 22 de març es fa la 1a edició de La Mitja de Rams; d'altra banda, el dissabte 21 tindrà lloc el IX Raid Hípic de Vic Mercat del Ram.
Osona/Lluçanès: Sortides Naturalistes 2026
Durant la primavera tornen les Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès amb una quinzena d'activitats per a descobrir la fauna i la flora del territori que engloben xerrades, tallers o sortides al camp. Aquest dissabte 21 de març serà el torn d'un anellament científic d'ocells al Puig dels Jueus de Vic.