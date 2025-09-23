L'estació d'autobusos del govern de tots

Fa alguns mesos, com a mínim des d'abans de l'estiu però ja he perdut el compte per precisar-ne la data, que una barrera mòbil d'uns 10 metres de llarg que tancava l'estació d'autobusos de Vic va caure. L'objecte amb forma de pal ha quedat ajagut a terra sense que ningú el reculli, una setmana i una altra i una altra, en un estat de deixadesa lamentable. El dia de setembre que vaig enviar aquest article a la redacció d'Osona.com, continuava allà tirat i tot em feia pensar que romandrà així força temps.
El Departament de Territori va adjudicar el passat agost per 1,03 milions d'euros un paquet d'obres que inclou les reformes a les estacions d'autobusos de Vic, Navàs i Manresa. Atès que la previsió anunciada a l'estiu era que les obres comencessin a la tardor, he contactat fa pocs dies amb la conselleria per saber si hi havia cap data concreta. La resposta sorprenent és que els treballs començaran al febrer. El retard afegeix gravetat al problema, tenint present la barrera caiguda. Em costa d'entendre que mentre duren els tràmits administratius d'abans d'iniciar l'execució, ningú s'hagi preocupat de recollir l'objecte metàl·lic grandiós de l'andana número 13. A part de mal efecte, la barrera amb els cables elèctrics visibles del seu suport és un perill si s'hi acosta un nen, una persona invident o si un matí de boira intensa s'acumula gent a la zona que baixa d'un dels autobusos que paren a la terminal.
Segons les versions veïnals, la tanca va caure per un vehicle desfrenat. Sigui certa o no la causa i sense entrar en els detalls que desconec sobre qui hauria de fer-se càrrec del desperfecte, el punt de vista ciutadà és claríssim. S'hauria de treure de la via pública o com a mínim, si l'operació de retirada és complexa, caldria senyalitzar-la més bé per evitar mals majors. Si passen els mesos i els veïns no veuen cap brigada o especialista treballant-hi de manera regular, la sensació és d'oblit, d'administració poc responsable.
El pal caigut és un senyal més de l'abandonament de l'estació d'autobusos de Vic. Qualsevol observador pot constatar el seu estat: marquesines rovellades, bancs plens d'òxid, paviment ple d'esquerdes irregulars, pintades, un antic quiosc de venda de diaris tancat, mobiliari urbà en mal estat i fins i tot és habitual veure-hi algun carret de supermercat. Tampoc no hi ha una bona neteja: el terra està ple de puntes de cigarreta i el paviment exterior, molt brut.
Els visitants que han anat al Mercat de la Música Viva de Vic amb autobús han tingut aquesta primera impressió de la ciutat? La represa del curs universitari ha tornat a omplir els autobusos de joves que semblen resignats a creure que és normal que coses així passin al paisatge urbà de Catalunya. Acostumats al caos dels trens de Rodalies, no negaré que algunes línies de bus són glòria. Però no n'hi ha prou amb un servei de transport puntual. L'entorn hauria de ser més digne i les obres tramitar-se amb més celeritat, sense endarreriments. El govern de Salvador Illa, sempre hàbil en la seva publicitat institucional tan estratègica, ens vol fer creure que té el país endreçat. Tampoc l'Ajuntament hauria de permetre tanta demora, és clar.
Caldrà esperar amb paciència unes obres que, quan vinguin, suposaran una millora general de l'espai amb una substitució, reparació o renovació de diversos elements arquitectònics. Les actuacions seran a la marquesina, al paviment de les andanes, a les taquilles, a la calçada, als bancs, als lavabos, als aparcaments de bicicletes, als aïllaments de les finestres i a la senyalització amb nous panells, entre altres coses. La reforma estarà bé, no en dubto gens. El problema és el "mentrestant". El logotip de Transports de la Generalitat al costat d'un accés envellit on s'informa amb un paper casolà que diu "Si us plau, tanqueu la porta", francament fa pena.