Representants del sector públic i privat analitzen les infraestructures d'Osona i el repte de la contaminació

Representants municipals de Vic, Torelló, Manlleu i Gurb, el Consell Empresarial d'Osona i la Cambra de Comerç s'han trobat per analitzar l'estat actual de les infraestructures del territori i abordar el repte de la contaminació a la comarca. A la reunió també hi ha participat Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, i David Prat, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
Durant la trobada, s'ha posat en valor que la millora de les infraestructures de transport pot contribuir significativament a reduir els nivells de contaminació i s'ha subratllat la importància de projectes clau com el desdoblament de l'R3, que podria reduir el trànsit rodat a la C-17 i millorar la qualitat de l'aire.
Una de les primeres accions acordades és proposar demanar al govern de la Generalitat i a Madrid, una preferència en el Pla de Rodalies en el desdoblament de l'R3, donat que no es pot desenvolupar tot alhora, tant per mancances econòmiques immediates com per estructurals de personal i equips.
Infraestructures
En l'àmbit de les infraestructures, una de les principals actuacions a Osona és la millora de la connectivitat amb l'àrea metropolitana de Barcelona i a la mobilitat interna de la comarca. Entre els projectes destacats, hi ha el projecte de millora del nus viari AP-7 / C-17 / C-33, amb un pressupost de 52 milions d'euros, així com del nou enllaç de la C-17 entre Aiguafreda, Centelles i Seva, actuació que actualment es troba en fase d'estudi.
A escala més local, també es van exposar actuacions rellevants com la millora de les connexions entre la N-152z, la C-17 i la C-25 al terme de Gurb, el desenvolupament del model viari 2+1 a la C-37 entre Manlleu i Torelló, la creació d'una via ciclista entre Vic i Roda de Ter, la variant de Sant Miquel de Balenyà o la millora de l'estació d'autobusos de Vic.
Les actuacions mencionades responen a la necessitat de guanyar capacitat, seguretat i eficiència en la mobilitat, tant per als desplaçaments de les persones com per al bon funcionament de l'activitat econòmica d'Osona i el Lluçanès.
Durant la trobada també s'ha constat que el territori encara arrossega mancances estructurals en infraestructures estratègiques, com la mateixa línia R3 o la C-17, així com limitacions en altres àmbits clau, com la xarxa elèctrica o la gestió de l'aigua.
Millora de la qualitat de l'aire
La contaminació i el seu impacte sobre el teixit empresarial també preocupa a les institucions, considerant-lo un repte estructural que requereix una resposta coordinada entre administracions, empreses i agents del territori, i que està directament vinculat als dèficits en infraestructures i mobilitat que pateix Osona. La reunió ha servit per acordar coordinar les accions per reduir la contaminació a través del Consell Comarcal d'Osona, amb la implicació de tots els agents del territori.