Successos

Bolca un camió carregat de pinso a la C-37

La via està tallada en sentit Gurb

  • Un camió de pinso ha bolcat a la C-37 i ha perdut la càrrega a la via. -

Publicat el 02 d’octubre de 2025 a les 09:26

Accident de matinada a la C-37, a la sortida de la Vall del Ges. En concret, un camió carregat de pinso ha bolcat i ha perdut la càrrega per la via. A més, a causa de l'impacte, el vehicle també tenia una fuita de combustibles al dipòsit. Hi a un ferit lleu.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de l'accident a les 4:19 hores de la matinada d'aquest dijous.

Els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb dues dotacions terrestres. Han aconseguit controlar la fuita del dipòsit del camió i encara estan duent a terme tasques de neteja a la via.

La C-37 ha quedat tallada al trànsit en sentit sud -direcció Gurb- i s'estan fent desviaments per Manlleu.

 

