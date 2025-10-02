Bolca un camió carregat de pinso a la C-37

Accident de matinada a la C-37, a la sortida de la Vall del Ges. En concret, un camió carregat de pinso ha bolcat i ha perdut la càrrega per la via. A més, a causa de l'impacte, el vehicle també tenia una fuita de combustibles al dipòsit. Hi a un ferit lleu.\r\n\r\nEl telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de l'accident a les 4:19 hores de la matinada d'aquest dijous.\r\n\r\nEls Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb dues dotacions terrestres. Han aconseguit controlar la fuita del dipòsit del camió i encara estan duent a terme tasques de neteja a la via.\r\n\r\nLa C-37 ha quedat tallada al trànsit en sentit sud -direcció Gurb- i s'estan fent desviaments per Manlleu.\r\n\r\n\r\n\r\n⚫ La C-37 a Manlleu està tallada en sentit sud/Gurb per les tasques de retirada de la càrrega i de neteja de la via. https://t.co/txll13T4hA\r\n— Trànsit (@transit) October 2, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n