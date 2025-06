ERC i els Comuns fien a les explicacions de Sánchez la viabilitat de la legislatura

Els socis de Pedro Sánchez demanen explicacions urgents sobre la crisi que està afectant el PSOE després de destapar-se una presumpta trama corrupta amb el ja exsecretari d'organització Santos Cerdán al capdavant. El president espanyol donarà la cara en una compareixença al juliol, i també ho farà aquest dimecres a la sessió de control al Congrés dels Diputats. ERC, sòcia de legislatura, i els Comuns, que formen part de l'executiu de Sánchez amb Sumar, fien ara la viabilitat de la legislatura a les explicacions i a les respostes que doni Sánchez a aquesta crisi.

Des d'ERC, que medita les seves prioritats per no retirar-li el suport amb un equilibri difícil entre collar-lo contra la corrupció sense fer-lo caure, han insistit que Sánchez ha de donar explicacions i prendre decisions sobre els "comportaments que afecten persones vinculades directament al PSOE". "A l'espera de les explicacions pertinents, en aquests moments, deixem que passin les coses", ha dit la portaveu republicana al Parlament Ester Capella en una roda de premsa aquest dimarts. Demà dimecres també està prevista una reunió entre Sánchez i el portaveu republicà Gabriel Rufián, trobada que els republicans confien que serveixi per obtenir les explicacions que reclamen.

ERC fa bandera que la història "els avala" en l'àmbit de la lluita contra la corrupció, una "contundència" que esperen que apliqui el president espanyol davant la crisi actual, i han afirmat que no tindrà el seu suport "a una situació sistèmica de corrupció". En aquest sentit, Capella ha subratllat que la prioritat és que Sánchez "adopti les mesures necessàries" per abordar la situació i que compleixi "amb les obligacions contretes amb ERC".

Mesures urgents contra la corrupció

En la mateixa línia s'han expressat els Comuns. També en roda de premsa des de la cambra catalana, el portaveu parlamentari David Cid ha advertit que la legislatura espanyola "seria insostenible" si el cas Koldo afectés directament Sánchez o el finançament del PSOE.

Així, els de Jéssica Albiach reclamen que Sánchez doni "totes les explicacions i totes les garanties" al mateix temps que li exigeixen "mesures urgents per fer front a la corrupció", entre les quals han proposat posar fi als aforaments i evitar que les empreses implicades en casos de corrupció puguin accedir de nou a la contractació pública.

Cid ha reclamat contundència a Sánchez, però també ha titllat d'hipòcrita l'actitud del PP. "Si hi ha un partit que representa la màfia a Espanya és el PP", ha dit el portaveu després que els populars hagin demanat aquest dimecres modificar l'ordre del dia del ple del Parlament per demanar la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el cas Koldo.

Precisament per reconciliar-se amb els socis, Sánchez ha anunciat que promourà una comissió d'investigació al Congrés per saber la veritat del cas Koldo, compareixerà per donar explicacions, i es reunirà amb cadascun dels grups que li donen suport parlamentari, entre ells ERC, per poder acabar la legislatura el 2027.