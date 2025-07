Només un de cada cinc espanyols vol que Sánchez acabi la legislatura, segons una enquesta de Prisa

Pedro Sánchez està avui més acorralat que mai. Una enquesta encarregada per El País i la SER constata que només el 21% de la població espanyola desitja que continuï la legislatura després dels escàndols de corrupció que han esquitxat el seu entorn més immediat. La immensa majoria, en canvi, demana canvis radicals: el 41% exigeix la convocatòria immediata d'unes noves eleccions generals, mentre que el 18% proposa que dimiteixi del seu càrrec com a president del govern espanyol i que el substitueixi una altra persona del PSOE. Un 14% addicional exigeix, com a mínim, que presenti una moció de confiança i que la resta de partits decideixi el seu futur.

Si Sánchez fes cas al clam més popular i convoqués eleccions, però, el resultat li seria profundament desfavorable. El PP, bolcat en Alberto Núñez Feijóo, seria el clar vencedor, aclaparant el 33,3% dels vots, segons l'estimació de l'empresa demoscòpica 40db. Un resultat molt similar al que va obtenir a les eleccions del 2023, però amb un marge sobre els socialistes molt més elevat. El PSOE cauria fins al 27% dels vots, gairebé cinc punts percentuals per sota del seu darrer resultat.

L'extrema dreta, a més, es veuria molt beneficiada per una nova convocatòria electoral. Vox seria la força que més hauria crescut en aquests dos anys de tumultuosa legislatura, arribant a superar el 15% de l'estimació de vot. Per altra banda, qui té més a perdre són els partits d'esquerres d'àmbit estatal: Sumar obtindria només el 6,2% dels suports i Podem, el 3,8%. Inclús sumant els dos partits, empitjorarien els resultats dels darrers comicis, on van participar conjuntament. El treball de camp de l'enquesta es va fer entre el 27 i el 30 de juny, entrevistant 2.000 persones d'arreu de l'Estat.

Mala gestió del cas Cerdán

Bona part d'aquest escenari s'explica pels casos de corrupció que encerclen Pedro Sánchez. De fet, l'estimació de vot per al PSOE per aquest juliol és tres punts inferior a la que 40db li atribuïa fa tan sols un mes. Aquesta mateixa enquesta, molt centrada en estudiar l'opinió pública respecte al cas Cerdán, reflecteix que la resposta de Pedro Sánchez a les males conductes del seu número tres ha estat lenta i, sobretot, insuficient.

Els enquestats, davant d'una escala del 0 al 10, han atorgat de mitjana un 4 a la velocitat en què el president del govern espanyol va reaccionar a les troballes que apuntaven Santos Cerdán (el 22% puntua amb un zero) i un 3,7 a la suficiència de les seves actuacions, amb el 28% suspenent-la amb la nota mínima. Només els votants socialistes aproven la gestió de la crisi, si bé tampoc es mostren molt convençuts.

En aquest context la gran majoria de la població demana els canvis radicals mencionats prèviament, mostrant-se contrària al fet que Pedro Sánchez acabi la legislatura. Set de cada deu votants del PP i de Vox, principals beneficiats d'una convocatòria electoral, demanen noves eleccions i la resta de partits estatals estan força dividits en com s'hauria d'afrontar la situació. La meitat de l'electorat del PSOE i de Podem demana esgotar la legislatura, si bé prop d'una de cada cinc persones veurien amb bons ulls deixar la situació en mans del Congrés mitjançant una moció de confiança.