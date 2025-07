Sánchez i Feijóo: l'hora de la veritat

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que ja és divendres (i que Oasis torna als escenaris, però d'això ja en parlarem més endavant). La dolenta? Que s'estan acabant els ventiladors per afrontar l'onada de calor. Parlant de ventiladors: Pedro Sánchez en necessitarà uns quants per renovar l'aire al PSOE si vol esgotar la legislatura. Aquest dissabte, a Sevilla, el líder socialista presideix la cita clau del comitè federal en què haurà d'anunciar mesures per superar les noves rèpliques del terratrèmol Santos Cerdán, empresonat des de dilluns a Soto del Real. Cerdán, per cert, veu una "causa general" contra ell. Fa gràcia -o pena- que algú del PSOE ho denunciï.

A Sánchez només li queden dues coses: el control del calendari polític -sempre i quan els tempos judicials no el sepultin- i la certesa que Alberto Núñez Feijóo és incapaç de bastir una alternativa per la via ràpida. Potser el president del govern espanyol no genera entusiasme entre els socis habituals, però cap dels partits de la majoria de la investidura prefereix que aterri el PP -presumiblement de la mà de Vox- a la Moncloa. La jugada de Feijóo d'aquesta setmana, explorar una moció de censura sense dir que explorava una moció de censura, només n'ha demostrat la soledat. Enviar Miguel Tellado, futur secretari general, a buscar suports és practicar una cirurgia amb el ganivet del pa.

El líder del PP intentarà buscar des d'aquest divendres, en el congrés que se celebra a Madrid la imatge d'un partit fortificat al seu voltant. A la tarda parlaran Mariano Rajoy i José María Aznar, que segur que porta la llibreta plena de consells -o de retrets encoberts- per a l'actual direcció. En tot cas, Sánchez i Feijóo afronten l'hora de la veritat: ningú sap quan s'acabarà la legislatura, però és pràcticament impossible que arribi al 2027. El president espanyol sabrà aguantar i mantenir el suport dels socis malgrat l'escampall de corrupció? Feijóo serà capaç d'administrar l'avantatge sense caure en errors innecessaris? El cap de setmana servirà per aclarir les respectives fortaleses.

Ens ha agradat

Ho dèiem abans: Oasis enceta aquest divendres a Cardiff una gira -primer al Regne Unit, després a mig món- marcada per la nostàlgia i que trenca amb dues dècades de terra cremada entre els germans Liam i Noel Gallagher. Des de la baralla còsmica en un festival a París a finals d'estiu del 2009, la banda havia quedat enterrada en un calaix fins que, possiblement moguts per la nostàlgia i per la possibilitat de fer caixa, les dues personalitats més icòniques del britpop han decidit tornar-se a ajuntar. Us hem preparat deu cançons -totes en la versió en directe- per si us voleu anar posant a to. Per seguir-ho des de casa o, si sou afortunats i teniu entrades, per la prèvia d'algun concert.

No ens ha agradat

La setmana, en clau negativa, ha estat marcada per l'incendi a la Segarra. Dues víctimes mortals i 5.500 hectàrees cremades per un incendi que, en algun moment, ha arribat a avançar a un ritme de 28 quilòmetres per hora. Per entendre'ns: aquesta velocitat implicaria que un incendi generat a Barcelona trigués només una hora a arribar a Mataró, per exemple. Qüestions climàtiques -innegables- a banda, un dels elements preocupants és que els bombers han advertit en els últims dies que hi ha situacions tan violentes de foc per les quals no disposen de mitjans per aturar-lo. I no es tracta de l'extinció, precisament: es tracta d'evitar incendis tan violents des de l'arrel. L'estiu no pinta gens bé.

Què fem aquest cap de setmana

Ja tenim el nostre Pep Martí a l'estació per agafar l'AVE cap a Madrid, on seguirà en directe el congrés del PP. A banda de les cròniques habituals, amb els elements insider habituals, anirà preparant anàlisis per dimensionar el moment que travessa Feijóo i de quina manera aspira a assaltar la Moncloa. També estarem molt pendents del comitè federal del PSOE, primera meta volant per a Sánchez a l'espera de la compareixença de dimecres vinent al Congrés. Aprofitem aquesta última Setmanada de la temporada -ens hi tornem a posar al setembre- per demanar-vos que estigueu atents al diari: tindreu novetats sobre la negociació del nou finançament. Bon cap de setmana, i molt bon estiu!