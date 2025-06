Sánchez és mortal

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que ja és divendres. La dolenta? Que costa sortir al carrer de la calor que fa. Una temperatura compassada amb l'ambient que es respira a Madrid, on la taquicària setmanal ha tingut nom i cognom: Santos Cerdán. Número tres del PSOE, home de la màxima confiança de Pedro Sánchez, negociador habitual amb Junts, des d'aquest dijous ja no és el secretari d'organització dels socialistes. L'informe de l'UCO -presumptes comissions per valor de 620.000 euros, converses comprometedores amb la dupla màgica José Luis Ábalos-Koldo García i tupinada al congrés del PSOE del 2014- només podia acabar amb una sortida sonada.

Davant de la gravetat de les informacions, Sánchez no va tenir més remei que comparèixer -feia més d'un mes que no responia preguntes dels periodistes- per anunciar una auditoria interna i per demanar perdó a la ciutadania. Amb posat greu i la veu trencada, i amb la certesa que aquesta bala serà difícil d'esquivar del tot, el president del govern espanyol opta per continuar endavant amb la legislatura. Qualsevol altra decisió dràstica -convocar eleccions, per exemple- hauria estat una condemna autonflingida. Una cosa és voler tenir la iniciativa; una altra de molt diferent és temptar la sort més del compte. I Sánchez, en aquesta legislatura, està descobrint que és més mortal del que es pensava.

L'ajuda, en tot cas, una oposició hiperbòlica que diumenge -només cinc dies abans que transcendís l'informe de l'UCO- va gastar la carta de la màfia. Abans d'hora, probablement, perquè aquesta setmana sí que podia haver arribat a tenir més sentit. Què pot fer ara Alberto Núñez Feijóo? Ha demanat tantes vegades eleccions que, quan les tingui, potser ja les afronta cansat. En aquesta ocasió, però, quan es trobi cara a cara amb Sánchez tindrà un avantatge: la carta de la netedat ja no podrà ser utilitzada pel president espanyol. Perquè, si fem cas a l'informe de l'UCO, la diferència entre el PP de la Gürtel i el PSOE de Cerdán-Ábalos és més aviat minsa. I això sí que és devastador per a la legislatura.

Ens ha agradat

Un any després de l'entrada en vigor de la llei, aquest dimecres van ser amnistiats 35 alts càrrecs del Govern encausats pel referèndum de l'1-O. Ja tocava. Que la justícia actués contra ells amb contundència -han passat vuit anys extraordinàriament complicats, amb el risc d'entrar a la presó o de perdre el patrimoni- indica fins a quin punt la Generalitat -amb mancances i defectes, com s'ha vist amb el pas dels anys- va liderar l'arquitectura de la votació. L'únic viable, al marge de retrets que no porten enlloc o de carnets de puresa, és aprendre les lliçons de què va passar. Sobretot perquè, si en algun punt del camí s'ha de tornar a fer, no es pugui al·legar desconeixement.

No ens ha agradat

Continuant amb la política de casa nostra, la setmana també ha servit perquè un informe de la Sindicatura de Comptes quantifiqués els pagaments indeguts de Drets Socials durant el període 2016-2022: ni més ni menys que 167 milions d'euros. Una xifra que indica falta de transparència, mala gestió i fiscalització especialment deficient. I el problema no el tenen els perceptors de les prestacions -només faltaria-, sinó els responsables de l'administració. En el temps que comprèn l'informe, per cert, les competències se les van anar alternant ERC i l'espai de Junts. No calen comissions d'investigació ni més informes: només entomar les responsabilitats i que el sistema funcioni.

Què fem el cap de setmana

Si us heu recuperat del Primavera Sound i aquest cap de setmana -polèmica inclosa pel fons israelià- us acosteu al Sònar, ànims amb el tràfec i rigor amb la hidratació. Si en algun moment de descans podeu mirar el mòbil, estigueu atents a l'edició especial del pòdcast Snooker sobre els dos anys que ens esperen fins a les eleccions municipals del 2027, amb Ferran Casas al capdavant. Si no hi ha problemes d'agenda, periodístics o no, també s'hi asseurà per primera vegada David Cobo, el nostre home a Barcelona. La ressaca de l'ampliació de l'aeroport del Prat i el futur -sense Cerdán- dels acords entre Junts i el PSOE també formen part del menú per als propers dies. Bon cap de setmana!