Sánchez, Feijóo i els acords que no es compliran

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que ja és divendres (i que Lamine Yamal continuarà sent jugador del Barça fins al 2031, com a mínim). La dolenta? Que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una colla de dirigents de primera fila del procés encara no han estat amnistiats. I això que aquest divendres es compleix exactament un any de l'aprovació d'una de les lleis més importants de la democràcia a l'Estat i que, en teoria, hauria d'haver servit per revertir la judicialització del procés. El Tribunal Suprem, enrocat, sosté que la malversació no és amnistiable, i el Tribunal Constitucional es prepara per tombar el recurs del PP contra la norma. Les veurem de tots colors.

Us recomano que feu una ullada a l'entrevista que li ha fet Pep Martí a José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Suprem, i també a l'anàlisi en format vídeo que ens envia setmanalment Tania Tapia Díaz des de Madrid. Són dues peces que serveixen per entendre el moment que travessa el Madrid del poder, taquicàrdic com mai, immers en una batalla especialment cruenta pel poder entre el PSOE i el PP que pràcticament requereix un índex alfabètic per entendre-la. S'hi mesclen els presumptes casos de corrupció socialistes amb l'oposició descarnada d'Alberto Núñez Feijóo, que ja ha convocat una gran manifestació pel 8 de juny en contra de la "màfia". Curiós terme, en mans del PP.

Entremig, Catalunya fa temps que ja no és a l'epicentre de la pugna entre els grans partits estatals. L'amnistia està amortitzada com a arma, i això que queda aplicar-la als principals protagonistes de l'1-O. També hi ha altres compromisos que porten l'etiqueta de pendents, com ara l'oficialitat del català a Europa. Corren perill les dues carpetes en mans de Feijóo si aterra a la Moncloa de la mà de Vox? Evidentment. De moment, però, el líder conservador s'ha atrevit a demanar a Junts i al PNB que trenquin amb Sánchez. Segur que tots dos partits li fan cas, després d'haver-se multiplicat internacionalment -ànims al traductor- per frenar que el català i el basc siguin llengües de ple dret a la UE.

Ens ha agradat

Els Estats Units tenen múltiples defectes, però també disposen d'una arquitectura institucional que serveix per compensar el poder executiu del president del país. Una circumstància gens menor si qui ocupa el càrrec és Donald Trump, expansiu en les mesures i poc avesat als límits. Per això és rellevant que ahir el Tribunal de Comerç Internacional nord-americà declarés il·legals els aranzels, malgrat que al cap d'unes hores una altra instància -d'apel·lacions, en aquest cas- reinstaurés les tarifes. En aquest litigi, Trump ja no podrà comptar amb el suport des de dins d'Elon Musk, decebut amb el magnat. No es podia saber que acabarien barallats, oi?

No ens ha agradat

La sentència del Tribunal Suprem sobre les obres de Sixena que hi ha al MNAC era previsible. El veredicte és inapel·lable -en sentit jurídic, sempre i quan no es considerin possibles escletxes per portar-lo al TC-, però disposa d'una execució complicada a nivell tècnic. Què és més important: la propietat o la conservació? Si les obres es mouen i queden danyades, haurà tingut sentit tot aquest serial? De moment, el Govern de Salvador Illa acata la sentència i tot indica que es cooperarà amb l'Aragó per tal de complir-la. Hi ha una part del procés que continua viva dins del PSC, sobretot a l'hora de no qüestionar la justícia. Sempre que l'afectat no sigui, és clar, Pedro Sánchez.

Què fem aquest cap de setmana

Si trobeu a faltar el futbol de Primera Divisió -com és el cas-, sempre us podeu entretenir amb el primer cap de setmana de Roland Garros o bé amb el final del Giro d'Itàlia, la primera gran volta de l'any. És probable, això sí, que l'arribada definitiva del bon temps -massa calor i tot- comporti que més d'un peu s'atreveixi a entrar a l'aigua. Si amb tant pla a l'aire lliure us queda temps, us recomanem que continueu amb la lectura de la nostra ruta per Catalunya amb motiu del mig mandat municipal: ens aturarem en els casos de Badalona i de Vic, dues realitats diferents que expliquen els matisos del país. I el nostre home a l'star system, Guillem Maneja, entrevistarà Lildami. Bon cap de setmana!