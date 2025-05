Lliçons de la gran apagada

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que tenim llum i que, amb una mica de sort, esteu gaudint del pont del Primer de Maig. La dolenta? Que encara no sabem del cert què va provocar la gran apagada d'aquest dilluns. Al llarg de la setmana s'han encadenat compareixences, declaracions i contradeclaracions -deixarem al marge el recital habitual de tuits creuats entre el govern espanyol i l'oposició liderada pel PP, un espectacle lluny de ser gratificant-, però no hi ha certeses absolutes sobre què va provocar que dilluns, a les 12.33 i en només cinc segons, caigués el 60% de l'energia que en aquell moment es movia a l'Estat. Cap interrogant s'ha evaporat del tot.

La caiguda del sistema elèctric, com diu el tòpic, ens ha posat a tots plegats davant del mirall. Es podria caure en el simplisme dels qui només veuen perjudicis a tots els avenços que han conduït cap al segle XXI -de nostàlgics del neolític sempre n'hi ha hagut-, o bé deixar-se endur per aquells qui, com ja va passar el plena pandèmia, tenen el cor dividit entre ser protagonistes d'un gag de Pantomima Full i convertir-se en redactors de les tasses de Mr. Wonderful. La complexitat, que és la millor manera d'abordar els debats com a adults funcionals, obliga a obrir la mirada i a assumir contradiccions. Sense caure en conspiracions i sense assumir acríticament els relats -que no versions- oficials.

La gran apagada, en certa manera, obliga a afrontar de manera estratègica les grans preguntes dels nostres temps: quins recursos tenim, com els fem servir i fins a quin punt està amenaçat el nostre estil de vida. Perquè és especialment simptomàtic que una de les reaccions genuïnes després de la caiguda del sistema fos preguntar en veu alta si algú tenia preparat el kit de supervivència que tant han promocionat les últimes setmanes les institucions europees. Aquest cap de setmana, els periodistes de Nació intentaran explicar-vos, amb la veu dels experts, si estem preparats per un caos prolongat. L'única manera d'estar alerta és dimensionar què va passar dilluns i recordar-ne les lliçons.

Ens ha agradat

La setmana ha estat elèctrica -disculpeu la broma- també per al Barça. Al triomf al minut 116 de la pròrroga de la final de la Copa del Rei contra el Madrid -que mai caigui en l'oblit que el club presidit per Florentino Pérez va haver de fer un comunicat per confirmar que es presentaria a jugar el partit després d'haver insinuat el contrari als periodistes de la cort- s'hi va sumar un espectacle a la Champions -3-3 contra l'Inter de Milà- amb un Lamine Yamal colossal. El jugador de Rocafonda, que complia 100 partits amb el primer equip, és un escollit d'aquells que apareixen molt de tant en tant. Qui hauria dit, quatre anys després de l'adeu de Messi, que l'hereu s'estava covant a la Masia? Benvingut sigui.

No ens ha agradat

Donald Trump ha complert aquesta setmana 100 dies a la presidència dels Estats Units i res indica que hagi passat el pitjor. A la incertesa sobre Ucraïna -que és també una incertesa sobre tot Europa- s'hi va sumar, al cap de poc, una guerra comercial sense cap ni peus. Els índexs sostenen que Trump perd popularitat i que l'economia es veu perjudicada, però tot fa pensar que el rumb variarà de manera minsa. El president nord-americà, a diferència del primer mandat, vol executar el pla que té al cap, i està disposat a explorar totes les branques del poder executiu que li atorga el càrrec. No és casualitat que ja es venguin gorres amb el lema Trump 2028. Que Déu ens agafi confessats.

Què fem aquest cap de setmana

Hi ha múltiples maneres d'aprofitar aquest pont. A les habituals opcions de terrassa i vermut -la millor època de l'any per gaudir de les tradicions mediterrànies- s'hi suma l'estrena d'una pel·lícula que ha de fer tornar Marvel al camí de l'èxit: Thunderbolts. La recomana Marta Ferrer, la nostra crítica de referència. I, si teniu a mà el mòbil, la tauleta o l'ordinador, estigueu atents: us estem preparant peces -entrevistes, dades i informacions- sobre la gran apagada que us ajudaran a aprofundir en què va passar dilluns. També enfocarem les jornades del Cercle d'Economia, repassarem com estan els partits un any després de les eleccions, i ens prepararem pel conclave a Roma. Bon cap de setmana!