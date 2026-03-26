Maquinistes de Rodalies falsifiquen justificants per no treballar i Renfe fa els ulls grossos

Com a mínim, una desena de maquinistes de Rodalies han fet servir un justificant falsificat per accedir als quatre dies de què disposen els funcionaris per no treballar sense necessitat d'agafar la baixa formal i sense perdre salari, tal com ha avançat La Vanguardia aquest dijous. L'aleshores director de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, va fer arribar el cas al president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, i fonts de l'operadora asseguren que van optar per mirar cap a una altra banda per no fer enfadar els sindicats.
Tot va començar un dia que un maquinista es trobava malament i va anar al metge. No li van donar la baixa, però sí que li van atorgar un certificat que acreditava que havia visitat la consulta i que li permetia justificar l'absència al lloc de treball durant tres dies consecutius i un dia addicional no consecutiu. És el que s'anomena días malosos, disponibles per a tots els funcionaris sense deducció salarial.
El justificant va arribar a altres maquinistes, que van canviar el nom i la data i el van presentar a l'empresa per no anar a treballar sense penalització. El frau va començar a inicis del 2025 i La Vanguardia concreta que els protagonistes eren els treballadors joves que acabaven d'ingressar a la plantilla de Renfe.
La notícia es va escampar ràpidament entre els maquinistes i els responsables de recursos humans no van trigar a tenir-ne constància. Fins i tot, el mitjà esmentat detalla que alguns treballadors van presentar el justificant en format Word, en comptes del PDF segellat que entreguen els centres de salut, mentre que altres presentaven un PDF amb un segell idèntic. Rodalies i Renfe han detectat, com a mínim, una desena de casos i expliquen que els permisos justificats de manera falsa acostumaven a coincidir amb els períodes entre dies de vacances.
Els maquinistes de Rodalies, expedientats pel Govern
La dels justificants falsos no és la primera presumpta irregularitat d'alguns maquinistes. El Govern manté un expedient obert als treballadors que no es van presentar a treballar en plena crisi ferroviària pels accidents de Gelida i Adamuz; la qual cosa va provocar un profund malestar a l'executiu, que havia anunciat la reobertura del servei.