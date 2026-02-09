El truc infal·lible per eliminar l'excés de sal dels brous amb un ingredient que tens a casa

Encertar amb la quantitat de sal que es posa a un plat no sempre és tan fàcil com sembla, de fet, és un dels errors més habituals en la cuina, ja que és una decisió molt personal que depèn dels gustos de cadascun. Amb un petit excés n’hi ha prou perquè un plat perdi harmonia i es torni massa intens. És una situació prou freqüent quan es preparen brous, sopes o salses, ja que la sal es reparteix de manera homogènia i qualsevol desajust es percep de seguida.
Per aquest motiu, es busquen alternatives per corregir l'excés de sal quan això passa. Una solució és aquest remei senzill, i dels més efectius, que consisteix a incorporar una rodanxa de fruita mentre es cuina. Encara que pugui semblar una ximpleria, la incorporació d'una fruita en concret al teu plat és clau per corregir l'errada que has comès amb l'excés de sal.
La fruita és la clau
Per aplicar aquest truc, només cal afegir una rodanxa gruixuda de poma, amb pell o sense, al menjar que hagi quedat massa salat. La poma, en concret, funciona com un regulador natural gràcies a la combinació de sucres i acidesa, que redueixen el gust salat sense modificar el sabor principal del plat.
Perquè funcioni aquest truc, es pot introduir tant al començament de la cocció dels ingredients a dins del brou com en el moment en què es detecta el problema, i deixar-la coure a foc suau durant uns deu minuts. Després és recomanable tastar el resultat per poder decidir quan retirar la fruita depenent del gust que ens agradi que tingui la nostra elaboració.
D'altra banda, en el cas de salses o plats amb poc líquid, amb mitja rodanxa de poma pot ser suficient. Ara bé, alerta! És recomanable comprovar el sabor cada pocs minuts per evitar que la dolçor de la poma prengui protagonisme. En plats com arrossos o carns al forn, la distribució de la sal és menys homogènia, i per això solen ser necessàries altres estratègies per corregir l’error.
Quan la poma no és suficient, es pot recórrer a altres recursos tradicionals: afegir una mica d’aigua o incorporar ingredients neutres com la creïlla o la carabassa. Però el millor truc és el que es té en compte abans de l'error, i implica comprovar i tastar el brou mentre es va cuinant i a mesura que incorporem nous ingredients o més sal, sempre en quantitats petites, d'aquesta manera pots evitar passar-te amb la quantitat i haver-hi de rectificar.