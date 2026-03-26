L'aliment de moda que pot ser perillós si es prepara malament: «Cal higiene i control»

Hi ha un aliment que s'ha consolidat com un dels més populars en les dietes actuals. Els experts, però, alerten que cal tenir precaució perquè pot ser perillós si no es manipula correctament. Es tracta del quefir, un producte que no s'ha de confondre amb els lactis convencionals. Així ho explica Mariana Zapién, enginyera d'aliments i divulgadora: "El quefir no és com un iogurt qualsevol, és un sistema viu on bacteris i llevats fermenten junts". És precisament aquesta naturalesa biològica la que li atorga unes propietats especials, però que alhora exigeix una cura especial en la seva elaboració.
Zapién detalla que els grans del quefir són realment una "comunitat de microorganismes units per quefiran". Aquest tipus de sucre és el que li dona la "textura gomosa" tan característica. Durant el procés de fermentació, els microbis transformen la llet i produeixen àcid làctic, CO2 i diversos compostos bioactius. Tot i això, l'especialista adverteix que cada quefir pot ser diferent, perquè "la seva composició canvia segons l'origen i com el cultives", fet que significa que poden contenir diferents tipus de microorganismes.
L'enginyera d'aliments assegura que aquest aliment té beneficis reals per a l'organisme. Concretament, apunta que "pot modular la microbiota intestinal i millorar la digestió de la lactosa". D'altra banda, explica que s'està estudiant que també podria tenir efectes en la salut cardiometabòlica, el sistema immunitari i les al·lèrgies, però adverteix que "encara no hi ha evidència concloent".
Ara bé, Zapién alerta que el quefir pot ser perillós si s'elabora de forma casolana sense les precaucions necessàries. "Fer quefir a casa sense higiene i sense controlar ni el temps ni la temperatura pot comportar riscos", assevera. Segons l'experta, es pot produir una contaminació a través dels utensilis, l'ambient o els mateixos grans, i per això recalca la importància de la seguretat alimentària. En aquest sentit, recorda que hi ha bacteris patògens com l'E. coli o la salmonel·la que "poden sobreviure al quefir".
Tot i això, Zapién destaca que el seu valor nutricional és positiu sempre que es consumeixi com cal. "El quefir no és un aliment miraculós, però sí que pot tenir efectes beneficiosos reals", conclou.