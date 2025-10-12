Quatre passos per tallar ceba sense plorar: així pots evitar les llàgrimes

Tallar ceba és un dels "drames" més habituals de la cuina. I no és pas per la seva dificultat, sinó perquè només amb un sol tall pot ser que els ulls ja comencin a picar i que les llàgrimes comencin a caure sense cap motiu aparent. No es tracta de cap sensibilitat especial o al·lèrgia, sinó que té una resposta vinculada a la química. Quan la ceba es talla, en realitat es posa en marxa una reacció complexa que allibera components irritants.
Segons el divulgador científic del canal @cienciaconx, el fet de trencar les cèl·lules de la ceba suposa que s'alliberi un gas anomenat sulfòxid de tiorporanal que està compost de sofre. Quan aquest element entra en contacte amb l'aigua de les llàgrimes, es forma un àcid que irrita la superfície ocular.
Però hi ha una troballa més recent que afegeix nous detalls. Un estudi de la Universitat de Cornell, als Estats Units, ha descobert que no només s'allibera gas, sinó també microgotes invisibles que floten en l'aire i agreugen la irritació. A l'hora de tallar la ceba, s'expulsen aquestes gotes líquides a gran velocitat, transporten el sofre i generen la picor.
Com evitar plorar a l'hora de tallar ceba
La investigació també va determinar quins són els millors passos per evitar plorar a l'hora de tallar la ceba. La bona notícia és que evitar les llàgrimes no requereix invents estranys ni trucs virals sinó aplicar alguns principis bàsics d'aquesta reacció química. Amb unes senzilles mesures es pot reduir l'alliberament de compostos irritants i gaudir del tall sense patir-ne les conseqüències.
- Utilitza un ganivet ben afilat. Com més net sigui el tall, menys cèl·lules es trenquen i menys components irritants s'alliberen.
- Talla a poc a poc i sense donar cops. Els moviments bruscs augmenten la pressió interna i, segons l'estudi recent, multipliquen el nombre de microgotes irritants.
- Refreda la ceba abans de tallar-la. Guardar la ceba a la nevera o posar-la al congelador durant uns minuts alenteix les reaccions químiques i redueix la volatilitat del gas que irrita els ulls.
- Treballa en un lloc ventilat. Obrir la finestra o situar la taula de tall prop de la campana extractora ajuda a dispersar les partícules irritants abans que arribin als ulls.