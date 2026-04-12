Aquestes són les hores que has de dormir cada nit per no patir risc de demència

Hi ha hàbits quotidians que formen part de la rutina diària, però que poden acabar tenint un impacte decisiu en la salut. Gestos tan simples com moure’s més, descansar bé o evitar passar massa hores assegut formen part de la rutina de milions de persones, que sovint no són conscients de fins a quin punt poden influir en el futur del cervell. Un estudi recent apunta que fer exercici de manera regular i dormir una quantitat d'hores determinada s'associa amb un menor risc de desenvolupar demència a llarg termini.
La investigació que ha dut a terme la Universitat de York (Canadà) i que s'ha publicat a PLOS One, analitza la relació entre la demència i tres factors del dia a dia: l’activitat física, el sedentarisme i la durada del son. L’objectiu era entendre si aquests comportaments, amb el pas dels anys, poden influir en el risc de patir demència en la vellesa.
Actualment, es calcula que uns 55 milions de persones arreu del món tenen demència, una xifra que, a més, s'espera que vagi a més durant les pròximes dècades. Per això, els experts insisteixen en la necessitat de cuidar una cosa tan simple com els hàbits de vida amb la finalitat de fer prevenció.
Per dur a terme l'estudi, els investigadors van fer una revisió sistemàtica i metaanàlisi de 69 estudis de cohorts prospectius, amb la participació de milions d’adults majors de 35 anys. Es va comprovar que cap dels participants tenia deteriorament cognitiu a l'inici i se’n va fer un seguiment durant anys per observar quants desenvolupaven demència.
Dormir entre set i vuit hores
Els resultats revelen que fer activitat física regularment s’associa amb un risc aproximadament un 25% inferior de patir demència. Pel que fa al son, dormir menys de set hores o més de vuit s’ha relacionat amb un increment del risc del 18% i del 28%, respectivament, en comparació amb dormir entre set i vuit hores. En la mateixa línia, passar més de vuit hores assegut al dia també es vincula amb un augment significatiu del risc.
Tot i les conclusions, els autors adverteixen que l’estudi no permet establir una relació directa de causa-efecte, ja que es tracta d’estudis observacionals. Tot i això, consideren que es reforça una idea cada cop més present en la comunitat científica: la demència es desenvolupa al llarg de dècades i els hàbits quotidians poden jugar un paper rellevant en aquest procés.