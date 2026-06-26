Veus punts negres o «mosques voladores»? Un metge avisa que pot ser un símptoma inicial de patologia

Alguna vegada t'han aparegut taques negres que floten davant dels ulls de cop i volta? Se'n diuen "mosques voladores" o miodesòpsies, i són petites ombres fosques que apareixen en el moment que el gel de l'interior dels ulls canvia amb l'edat. "Moltes persones ho veuen com a teranyines, cercles o puntets que es mouen quan intentes mirar-los", detalla el doctor Luis González, metge de família i divulgador a les xarxes socials.
Segons assegura, en la major part dels casos veure aquestes "mosques voladores" no és perillós i no comporta cap risc per a la salut a llarg termini. Ara bé, cal anar amb compte perquè, en algunes ocasions, sí que pot revelar problemes majors, els quals requereixen atenció mèdica: "Si apareixen de cop i volta moltes mosques voladores, veus pampallugues o ombres que creen una cortina a la visió has d'anar a urgències", assegura l'expert.
El metge de família argumenta que, si es produeixen aquestes pampallugues de cop, per exemple, això pot ser un indici d'un despreniment de la retina: "Si tens qualsevol dubte és important que recorris al teu metge perquè pugui valorar si has d'anar a l'oftalmòleg o no", afirma González.
Un senyal dels ulls que avisa de malalties
La tecnologia i, especialment, la intel·ligència artificial estan transformant de manera accelerada el camp de la salut, obrint la porta a diagnòstics més ràpids, precisos i accessibles. En els darrers anys, els avenços en anàlisi de dades i imatge mèdica han permès detectar malalties en fases cada vegada més primerenques, fins i tot abans que apareguin els símptomes. Segons una investigació recent publicada a la revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, l'ús de tecnologies basades en intel·ligència artificial permet analitzar imatges de la retina i identificar patrons associats a aquesta malaltia amb una precisió superior del 96%.
Els experts expliquen que la retina no és una estructura qualsevol: forma part del sistema nerviós central i comparteix característiques amb el cervell. Aquesta connexió directa és el que la converteix en una eina especialment útil per detectar canvis neurològics.
Diversos estudis han identificat alteracions en la retina de persones amb Alzheimer, com la presència de dipòsits de proteïnes o canvis en les cèl·lules nervioses, que també es produeixen al cervell. A més, tècniques com la tomografia de coherència òptica (OCT) permeten observar els vasos sanguinis i les capes de la retina de manera no invasiva, facilitant un diagnòstic més accessible i ràpid.