De Hollywood a la farmàcia a preu assequible: el fàrmac més popular per aprimar-se perd la patent

En les darreres hores, el sector de la indústria farmacèutica ha viscut un gran canvi. L'Ozempic, el medicament de Novo Nordisk que ha transformat el tractament de la diabetis tipus 2 i que s'ha convertit en un fenomen global per a la pèrdua de pes, ha perdut la seva patent. Aquesta fita marca la fi de l'exclusivitat per a la semaglutida i obre les portes a una producció massiva de versions genèriques que prometen democratitzar l'accés a un dels fàrmacs més sol·licitats i populars.
L'impacte ha estat immediat. Tot just 24 hores després de l'expiració de la patent, els gegants farmacèutics de l'Índia ja han posat en marxa les seves línies de producció. La rapidesa de la resposta índia no és casual; el país, conegut com "la farmàcia del món", feia mesos que es preparava per a aquest moment. La capacitat de fabricació a gran escala permetrà que el fàrmac no només arribi a qui s'ho pot permetre, sinó arreu del món on el preu de l’Ozempic original era, fins ara, molt elevat.
Popularització per un mal ús
L'Ozempic no ha estat només un fenomen mèdic, sinó un social i cultural. El medicament va passar de ser una eina per al control glucèmic a convertir-se en el secret més ben guardat de Hollywood, provocant desabastiments globals que van posar en risc el tractament de milers de diabètics.
Ara, amb la pèrdua de la patent, el medicament es converteix en un "genèric per a milions". Això alleugerirà la pressió sobre els sistemes públics de salut i garantirà que el subministrament no depengui d'una única empresa, evitant els episodis d'escassetat que han marcat els darrers dos anys.
Abaixada de preus
Un dels efectes més celebrats ha estat la previsió de la reducció del preu. Una anàlisi detallada del The New York Times subratlla que el preu de la semaglutida podria caure de manera dràstica. Fins ahir, el tractament mensual podia costar centenars d'euros (o més de 1.000 dòlars als Estats Units). Amb l'entrada de la competència, s'estima que el cost de producció d'una dosi genèrica podria situar-se per sota dels 5 euros, un canvi que forçarà Novo Nordisk a replantejar la seva estratègia comercial.
Tot i que la farmacèutica danesa ja mira cap al futur amb nous compostos encara més potents, la liberalització de l'Ozempic finalitza amb un episodi recurrent en el món farmacèutic, el monopoli d'una patent, i n'obre un de nou on la salut i l'estètica podrien ser accessibles per a tothom.