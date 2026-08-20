El descobriment dels científics sobre les persones de 110 anys: «Tenen una gran quantitat d'aquestes cèl·lules»

La clau de la longevitat és un tema molt recurrent en els estudis científics. Molts l'atribueixen a una bona salut, a una bona circulació o a una bona rutina d'exercicis, tot i això, el secret de les persones que arriben als 100 anys o més està cada vegada més a prop de ser descobert. Un equip d’investigadors de la Universitat d’Osaka, al Japó, ha dut a terme un estudi que ha comprovat que les persones de 110 anys o més, els anomenats supercentenaris, “tenen una gran quantitat de cèl·lules immunitàries que combaten el càncer”.
Aquest treball, que ha estat publicat a la revista especialitzada Cell Reports, ha demostrat que els ciutadans que arriben a aquesta edat disposen de moltes d’aquestes cèl·lules, en concret, de limfòcits T citotòxics CD4 (CD4 CTL), que “exerceixen un paper en l’envelliment saludable”. Aquestes són capaces de destruir cèl·lules tumorals en alguns tipus de càncer, per a la qual cosa es multipliquen mitjançant un procés anomenat expansió clonal.
“L’envelliment immunitari no és simplement un procés de declivi”, ha explicat el primer autor d’aquesta investigació i professor associat del centre acadèmic citat, Kosuke Hashimoto, qui ha afegit que “l’expansió selectiva de determinades cèl·lules T suggereix que, fins i tot en la vellesa extrema, el sistema immunitari pot continuar adaptant-se als desafiaments relacionats amb l’edat”. En aquest sentit, ha declarat que els CD4 CTL “són una població de limfòcits T atípica i relativament rara”, per la qual cosa “el seu marcat augment en els supercentenaris podria proporcionar pistes importants sobre com es manté el sistema immunitari en la vellesa extrema”.
Un estudi amb mostres d'edats diferents
Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors han analitzat mostres de sang de 28 adults dividits en tres grups d’edat: el primer, de 70 a 99 anys; el segon, de 100 a 109; i el tercer, de 110 anys o més. La proporció de CD4 CTL va augmentar amb l’edat, amb percentatges mitjans del 4, el 9,6 i el 17,6%, respectivament.
“Si bé els resultats suggereixen que l’expansió dels CD4 CTL comença al voltant dels 100 anys, aquest fenomen no va ser exclusiu dels centenaris i supercentenaris”, ha expressat Hashimoto, que ha concretat que “un participant menor de 100 anys va presentar la major proporció d’aquestes cèl·lules”.
Així, aquest equip de científics ha avaluat els receptors de cèl·lules T dels participants i ha determinat que l’expansió clonal contribueix a aquest augment i que els CD4 CTL es clonen quan el sistema immunitari està sota atac. “En l’estudi, el clon més prominent va representar una mitjana del 33,3% dels CD4 CTL, cosa que indica que els adults majors podrien estar responent a amenaces immunitàries persistents”, ha explicat.
Després, ha comparat les seqüències dels receptors del clon de CD4 CTL principal de cada participant amb les d’una base de dades pública, constatant així que “gairebé tres dotzenes de coincidències corresponien a persones amb càncer, concretament de pulmó, mama i fetge”. Atès que cap dels centenaris o supercentenaris estudiats havia estat diagnosticat amb aquests tipus de càncer, els investigadors han plantejat la hipòtesi que “l’expansió dels seus CTL CD4 podria reflectir respostes immunitàries primerenques”.