El secret per millorar la qualitat del son, segons un metge

Dormir bé pareix una cosa senzilla i moltes vegades es dona per suposat, però la realitat va molt més enllà. Tindre un bon descans depèn de molts factors i per aquest motiu una de les preguntes més habituals és com es pot millorar realment la qualitat del descans i, amb això, el benestar general.
Per al metge i divulgador Sebastián La Rosa, la clau no està a imposar-se horaris rígids ni rutines extremes, sinó en la regularitat. Com explica al seu perfil d'Instagram @dr.larosa, "per a tenir un bon descans necessites un horari que funcioni com a punt de referència", ja que posa el focus en la importància d'entendre com funciona el cicle circadiari de cadascú.
Matinar no garanteix un millor descans
El concepte central que defensa La Rosa és el de l’“ancoratge circadiari”: establir una hora fixa d’inici del dia que ajudi l’organisme a sincronitzar els seus ritmes interns. Aquest punt d’ancoratge permet que el cicle biològic s’ordeni de manera natural i progressiva, sense necessitat de canvis bruscos. "No fa falta aixecar-se a les 5.00 per a ser productiu, això sol produir més estrès que benefici", destaca l'expert en descans.
La Rosa qüestiona la idea que aixecar-se de matinada sigui sinònim d’èxit o productivitat i desmitifica aquesta creença subratllant que el més important és la regularitat. Segons ell, per a la majoria de persones, despertar-se entre les 6:45 i les 7 del matí és més que suficient. Ara bé, tampoc convé despertar-se tots els dies molt tard, "excepte situacions puntuals com a canvis de fus horari", per exemple i segons explica el doctor La Rosa. En general, la irregularitat en el son és pitjor per a la salut que dormir una mica menys, però de manera consistent.
Dormir poc té conseqüències reals
La manca de son no només provoca fatiga. També té efectes importants sobre el metabolisme. El metge adverteix que reduir el descans unes poques hores pot empitjorar de manera notable la capacitat del cos per gestionar la glucosa en sang, fet que incrementa el risc de desenvolupar diabetis.
Les dades de la Societat Espanyola de Neurologia reforcen aquesta preocupació: prop de la meitat de la població adulta no dorm bé i més de la meitat descansa menys hores de les recomanades. Segons l’organisme, la manca de son sostinguda en el temps augmenta el risc de patir obesitat, diabetis, hipertensió, alteracions del colesterol, malalties cardiovasculars com infarts o ictus, i també patologies neurodegeneratives com l’Alzheimer.
A tot això s’hi afegeixen altres conseqüències greus: un descans insuficient està relacionat amb un risc més elevat de trastorns mentals com la depressió i amb una incidència més elevada d’alguns càncers, com els de còlon, mama o pròstata. En resum, no es tracta de matinar molt o llitar-se aviat per aprofitar el dia, sinó de crear una rutina estable que permeti al cos regular-se.