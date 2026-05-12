El símptoma d'una malaltia invalidant i incurable que afecta 1 de cada 200 persones a l'estat

Aquest 12 de maig se celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica, dues malalties sovint invisibilitzades però que afecten milers de persones i que poden arribar a ser molt incapacitants. La impossibilitat de mantenir el ritme habitual del dia a dia, una sensació de cansament constant que no desapareix amb el descans i la dificultat per concentrar-se poden ser alguns dels principals símptomes de la Síndrome de Fatiga Crònica, una malaltia neurològica i sistèmica que afecta aproximadament 1 de cada 200 persones a l’estat, segons dades recollides per l’Hospital Clínic de Barcelona.
La Síndrome de Fatiga Crònica és una malaltia que afecta la capacitat física i cognitiva dels pacients, després que l’Organització Mundial de la Salut la considera des del 1991 una malaltia neurològica orgànica i no un trastorn psiquiàtric. El principal símptoma és una fatiga intensa i continuada que redueix de manera notable la capacitat de fer activitats quotidianes, tant físiques com mentals. Els especialistes expliquen que la sospita mèdica acostuma a aparèixer quan una persona prèviament sana veu reduïda a menys del 50% la seva activitat habitual durant més de mig any.
A més del cansament extrem, la malaltia també pot provocar problemes de memòria i concentració, alteracions de l’estat d’ànim, trastorns del son i dolors musculars o articulars. Davant d’aquests símptomes persistents, els professionals recomanen acudir al metge per fer una valoració clínica adequada i descartar altres patologies que puguin tenir manifestacions similars.
La Síndrome de Fatiga Crònica està molt relacionada amb la Fibromiàlgia, fins al punt que entre un 60% i un 90% dels pacients poden presentar totes dues malalties alhora. La Fibromiàlgia és una malaltia reumatològica caracteritzada per dolor musculoesquelètic generalitzat, cansament persistent, insomni i ansietat i, tot i que encara no se’n coneixen les causes exactes, diversos estudis apunten a un origen neurològic relacionat amb l’anomenada sensibilització central.
Una afectació especialment alta entre dones
Segons l’Hospital Clínic, aquestes malalties afecten especialment les dones, sobretot entre els 20 i els 50 anys. En el cas de la Síndrome de Fatiga Crònica, la incidència és entre 10 i 20 vegades superior a la dels homes i, a Catalunya, es calcula que hi ha més de 35.000 persones afectades en diferent grau, mentre que a l’Estat la xifra supera les 300.000.
Els especialistes adverteixen que, malgrat que hi ha diferents nivells d’afectació, els casos més greus poden impedir completament mantenir una activitat laboral o social normal, fins arribar a reduir l'activitat del pacient a menys del 30% respecte a la vida que feia abans de la malaltia. Segons l’Hospital Clínic existeix una predisposició genètica demostrada, amb aproximadament un 15% de risc de transmetre la malaltia de pares a fills, especialment de mares a filles.
Una malaltia sense cura
Actualment no existeix una cura per a la síndrome de fatiga crònica i la comunitat científica internacional només contempla la possibilitat d’una millora adaptativa dels símptomes i de la qualitat de vida dels pacients. Per aquest motiu, els professionals insisteixen en la necessitat d’un diagnòstic precoç i d’un seguiment mèdic individualitzat que permeti alleujar l’impacte de la malaltia.
Els experts també lamenten la manca d’investigació i recursos destinats a aquestes patologies, tant a escala internacional com estatal, fet que dificulta l’aparició de nous tractaments. Tot i això, recorden que identificar els símptomes a temps i consultar un especialista pot ajudar a controlar millor la malaltia i evitar un deteriorament més gran de la qualitat de vida.
