Els senyals que indiquen que el teu sistema immune està en «mode atac»

Biològicament, som pràcticament idèntics als nostres avantpassats de fa 50 000 anys. El nostre sistema d'estrès es va dissenyar per a crisis agudes: fugir d'un depredador o lluitar per sobreviure. És una explosió d'energia dissenyada per durar minuts. El problema de la vida moderna és que el “lleó” ja no és un animal que ens persegueix, sinó una hipoteca a 30 anys, un termini d'entrega impossible o una pandèmia global.
Senyals equivocats a les defenses
Quan el cervell detecta perill, el cos entra en una mena d'economia de guerra. Tota l'energia es desvia cap als músculs i el cor (per fugir del “lleó”). I d'on surt aquesta energia? De processos a llarg termini que el cos considera prescindibles en aquell moment: la digestió, la reproducció i, també, el sistema immunitari.
En condicions normals, el cortisol (l'hormona de l'estrès) actua com un potent antiinflamatori, de manera que l'estrès inicialment redueix les nostres defenses, però també redueix la inflamació. Tanmateix, segons estudis recents, quan l'estrès és crònic, les cèl·lules immunitàries es cansen de rebre tantes ordres del cortisol. Per protegir-se, ignoren els senyals del cortisol.
El resultat? Les cèl·lules es tornen sordes al senyal de regulació. Això crea una paradoxa clínica: la persona estressada té el cortisol pels núvols, però el seu cos està permanentment inflamat i en alerta perquè el sistema immunitari s'ha descontrolat i ja no fa cas al cervell. Aquest desequilibri químic té conseqüències que de ben segur ha notat alguna vegada.
Inflamació silenciosa: una porta oberta a les infeccions
Quan l'estrès es cronifica, el cos prioritza la supervivència immediata i retalla la inversió en “defensa”. Concretament, es redueix la citotoxicitat de les cèl·lules NK (Natural Killer) i dels limfòcits T CD8+ (citotòxics), els encarregats de detectar i destruir a l'instant cèl·lules infectades per virus. Això no només li fa més susceptible a nous contagis, sinó que provoca un fenomen conegut com a reactivació viral latent. Virus que el seu cos ja tenia controlats, com l'herpes, aprofiten aquesta baixada de defenses per despertar-se i replicar-se de nou. No és casualitat que l'herpes labial aparegui en moments de molt d'estrès.
La cosa va més enllà. Estudis rigorosos han demostrat que l'estrès psicològic interfereix en la formació de la memòria immunològica. Sota estrès, es dificulta la cooperació entre les cèl·lules presentadores d'antigen i els limfòcits T i B. El resultat és que persones amb alt estrès crònic desenvolupen menys anticossos quan es vacunen que persones relaxades.
Un sistema immune confós
Aquí ens trobem una gran paradoxa. Com poden tenir les defenses baixes, i alhora un sistema immunitari massa actiu? La clau està en el desequilibri entre limfòcits Th1/Th2. L'estrès sol suprimir la immunitat cel·lular (Th1, la que mata virus), però sovint deixa descontrolada o fins i tot augmenta la immunitat humoral i inflamatòria (Th2/Th17). A més, la falta de regulació fa fallar els Limfòcits T Reguladors (Tregs), que són els encarregats de dir prou al sistema.
Sense aquest fre, el sistema immune confús comença a atacar a teixits sans, desencadenant o empitjorant brots de malalties com l'artritis reumatoide, la psoriasi o malalties inflamatòries intestinals. Imagina un camp de batalla on les defenses del front estan desorganitzades i no fan cas de les instruccions dels superiors, no sembla més fàcil que hi hagi “foc amic” que amb unes tropes ben organitzades i calmades?
Envelliment accelerat
L'efecte més profund de l'estrès arriba al nucli mateix de les seves cèl·lules. Cada cromosoma té uns taps protectors als extrems anomenats telòmers. Com la punta de plàstic d'un cordó de sabata, eviten que l'ADN es desfaci.
L'estrès oxidatiu i l’excés de cortisol inhibeixen l'enzim telomerasa, encarregat de reparar aquests taps. La conseqüència és l'escurçament accelerat dels telòmers. Quan els telòmers es fan massa curts, la cèl·lula entra en fase de senescència: deixa de dividir-se i emet encara més senyals inflamatoris al seu entorn. Estudis seriosos han calculat que una càrrega d'estrès molt alta pot traduir-se en un envelliment biològic de les cèl·lules immunitàries equivalent a 10 anys addicionals.
L'eix cervell - intestí
Mai ha notat mal de panxa abans d'una reunió important o un examen? Ha tingut problemes digestius com gasos, estrenyiment o diarrea en èpoques de més estrès o ansietat? No són manies. L'estrès altera profundament el funcionament de l'aparell digestiu.
L'alliberament massiu de CRH (Hormona Alliberadora de Corticotropina) actua directament sobre els receptors del còlon i provoca una hipermotilitat immediata. Aquest trànsit accelerat no només causa molèsties físiques, sinó que altera la capa de moc protector i impedeix que la microbiota estableixi nínxols ecològics estables. En altres paraules, modifica tant el comportament com la quantitat i espècies de microorganismes en el nostre intestí.
Aquesta inestabilitat altera els processos de fermentació bacteriana i redueix dràsticament la producció d'Àcids Grassos de Cadena Curta (SCFA), com el butirat. Aquest és el punt clau per al sistema immune: el butirat és una de les molècules que manté en calma al GALT (Teixit Limfoide Associat a l'Intestí), que alberga el 70 % de les nostres cèl·lules immunitàries.
Sense aquests frens químics i amb la barrera intestinal compromesa per l'estrès, el GALT interpreta el caos com una infecció. Canvia la seva estratègia: deixa de produir cèl·lules reguladores (limfòcits T reguladors, que eviten l'autoimmunitat i la inflamació crònica) i comença a diferenciar limfòcits Th17 altament inflamatoris. El resultat és un sistema immune que entra en “mode atac” des del budell: exporta citocines inflamatòries a la resta del cos, agreujant patologies com al·lèrgies o malalties autoimmunes i crea un estat microinflamatori generalitzat.
Estratègies basades en la ciència per reactivar la immunitat
La bona notícia és que la ciència també ens ensenya com revertir aquest procés. No podem eliminar l'estrès de les nostres vides, però sí que podem canviar la resposta del nostre cos.
- Dormir bé: Dormir no és un luxe, és una reparació mecànica. Una sola nit amb només 4 hores de son pot reduir l'activitat de les seves cèl·lules antitumorals (NK) en un 72 %. Dormir recupera la “memòria” del sistema immune.
- Atenció plena en el present. Assajos clínics demostren que el seguiment de programes de reducció de l'estrès basats en l'atenció plena redueixen marcadors inflamatoris com la Proteïna C Reactiva, i frenen també l'escurçament dels telòmers, que són un indicador d'envelliment cel·lular.
- Connexió social: Som primats, i per a la nostra espècie, la solitud no és només trista, és perillosa. El cervell interpreta l'aïllament social com una amenaça vital imminent (a la natura, un humà sol durava poc), i activa automàticament gens proinflamatoris i senyals d'alerta. La interacció social positiva allibera oxitocina que actua com antagonista al cortisol: redueix la pressió arterial, disminueix la inflamació i promou la reparació de teixits.
El seu cos no falla quan està estressat; al contrari, està intentant salvar-li d'un perill que percep com a real. El secret de la salut en el món modern no és evitar l'estrès a tot preu, sinó ensenyar al nostre cos a distingir entre un lleó i un mal dia, i donar-li les eines per tornar a la calma.
Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation.