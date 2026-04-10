Els motius pels quals els antidepressius no funcionen igual en tothom

Els efectes placebo i nocebo: què esperem del fàrmac
Un dels mites més persistents és que l'efecte placebo és “autosuggestió”. En realitat, la recerca mostra que les expectatives poden modificar processos neurobiològics i canviar la manera com interpretem símptomes i canvis. Dit d’una altra forma: el cervell no és un “receptor passiu” del fàrmac, sinó que interpreta el que passa. Això influeix directament en el resultat.
Per exemple, un estudi sobre depressió descriu com l'efecte placebo pot interactuar amb mecanismes d’aprenentatge per reforç i generar bucles de retroalimentació entre el que s’espera i el que s’experimenta (i això pot generar i mantenir canvis en l’estat d’ànim). Per altra banda hi ha l’efecte nocebo. Aquesta situació s'ha identificat quan l’expectativa negativa incrementa la probabilitat o la intensitat d’efectes adversos percebuts.
No és un fenomen menor, ja que pot empènyer a interrompre el tractament. Això implica que la manera d’informar sobre riscos i efectes secundaris pot influir en el que acabarà passant. En consulta, això es tradueix en un equilibri delicat: explicar riscos amb rigor, però sense generar por innecessària. Els professionals han de tenir em compte que informar bé no és alarmar; és contextualitzar.
Com responem al medicament segons la nostra forma de vida
La mateixa pauta farmacològica pot tenir resultats diferents segons el terreny sobre el qual actua. L’estrès crònic sostingut derivat de la precarietat, la violència, la sobrecàrrega de cures o la soledat, altera el son, l’energia, la regulació emocional i també els processos fisiològics que influeixen en el curs dels trastorns mentals. Per això, quan algú diu “estic esgotat/estressat tot el dia”, no descriu només un estat emocional, sovint descriu un context que manté el cos en tensió i dificulta la seva recuperació.
En paral·lel, creix la recerca sobre biomarcadors inflamatoris com a possibles moduladors de la resposta a antidepressius. Això ho il·lustren dos estudis publicats recentment. El primer, sobre predictors inflamatoris i resultats de tractament. El segon, sobre les relacions entre inflamació sistèmica i depressió. Per tant, el missatge és directe: si el cos està en “mode alarma” durant mesos o anys, al tractament psicofarmacològic li costa més desplegar tot el seu potencial.
Prendre el fàrmac no sempre és fàcil
Sovint es parla d'adherència com si fos un tema de disciplina. Però l'adherència és un comportament que depèn d’horaris, feina, cures, accés a seguiment, experiències prèvies, creences sobre els fàrmacs i suport social. Un estudi sobre els determinants psicosocials de l’adherència a antidepressius ho analitza. Una altra recerca recent ens explica com de rellevants son aquest factors. A vegades, el problema no és “no voler”, sinó no poder; hi ha efectes adversos mal gestionats, poca informació, horaris impossibles o manca de seguiment mèdic.
Tot això és important per reduir l'estigma: si una persona abandona el tractament psicofarmacològic, la pregunta útil no és “què no ha fet bé?”, sinó “què cal ajustar: informació, pauta, efectes adversos, seguiment o barreres materials?”.
Desiguals segons el gènere: un debat incòmode
Un treball d'enguany descriu diferències de gènere en l’ús de psicofàrmacs . La salut mental, com tots els diferents àmbits de les nostres vides, està travessada per desigualtats de gènere (violències, càrregues de cura, precarietat, dobles jornades) i també per patrons diferencials de diagnòstic i prescripció. L'evidència científica ens planteja un debat incòmode, però necessari: fins a quin punt, en contextos socials desiguals, es pot acabar medicalitzant part del malestar femení?
Això no vol dir que les dones “no necessitin” psicofàrmacs. Vol dir que, abans d’atribuir el malestar només a un “desajust químic”, cal preguntar-nos quines desigualtats l'alimenten i si el sistema ofereix respostes suficients més enllà de la recepta.
La importància de rebre una bona explicació mèdica
Finalment, com se'ns expliquen els motius per prendre un psicofàrmac també importa. La confiança, l’acord d’objectius i la possibilitat de parlar obertament d’efectes adversos i dubtes influeixen en la continuïtat del tractament i en els seus resultats. Quan la persona se sent escoltada, és més fàcil ajustar dosis, temps i expectatives; i això, en salut mental, pot marcar la diferència entre abandonar i sostenir un pla de tractament que funcioni.
En resum, la pregunta no és només “quin fàrmac és el correcte?”, sinó “en quin context s’està prenent i amb quin acompanyament?”. Quan incorporem expectatives, estrès crònic, desigualtats i relació terapèutica, els psicofàrmacs deixen de ser una solució màgica —o un fracàs— i passen a ser el que són: una eina que funciona millor quan s'integra en un pla realista, compartit i adaptat a la vida de cada persona.
Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation.