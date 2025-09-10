Javier López, podòleg, explica els remeis per a la fasciïtis plantar

La fasciïtis plantar és una de les causes més habituals de dolor als peus. Aquesta afecció apareix quan s’inflama una banda gruixuda de teixit, anomenada fàscia plantar, que recorre tota la planta del peu i uneix l’os del taló amb els dits. En general, es manifesta amb un dolor intens i punxant prop del taló, sobretot en fer els primers passos del dia.
Ara bé, encara que en la majoria dels casos el dolor disminueix a mesura que la persona es mou, és freqüent que torni després d’haver estat molta estona dret o bé després de llargs períodes de descans. Així ho assenyalen diversos especialistes. Tot i això, existeixen tècniques senzilles que poden ajudar a alleujar el malestar.
Un dels mètodes més accessibles l’explica el doctor Javier López, podòleg i divulgador a TikTok (@javierlopezpodologo). Segons ell, només cal una pilota de tenis per fer un massatge a la planta del peu: "Deixa la pilota a terra, recolza-hi el peu fent pressió i fes moviments circulars". Aquesta tècnica, assegura, genera un efecte analgèsic i alhora millora la circulació sanguínia de la zona.
Tot i això, López insisteix que el massatge per si sol no és suficient si no es treballa també la força del peu. Per això recomana tres exercicis senzills: posar-se de puntetes per enfortir la musculatura, treballar el dit gros i, finalment, reforçar els músculs interns del peu. Segons el podòleg, practicar aquests moviments cada dia pot aportar un alleujament progressiu.
Unes sabates adequades són primordials
Ara bé, aquests consells només serveixen per reduir el dolor de manera temporal. Si el problema persisteix o si es porta un calçat inadequat, és imprescindible acudir a un professional. Tal com recorda el doctor López: “El dolor té solució, però no amb unes sabates incorrectes”.
Segons l'expert Manuel Vidal, les sabates que s'han d'evitar per a no patir dolor plantar són les xancletes, les sabates de taló, les Converse i les Dr. Martens, i alerta dels calçats que tenen poca sola.
Com es tracta la fasciïtis plantar?
El tractament inicial que recomana el doctor per la fasciïtis plantar és conservador i combina diverses mesures: repòs, fisioteràpia, autocures i l’ús de calçat adequat. Durant aquesta fase, és fonamental reduir activitats que agreugen el dolor, com córrer o caminar llargues distàncies.
La fisioteràpia té un paper clau, ja que incorpora exercicis d’estiraments dels músculs de la planta del peu, amb l’objectiu de guanyar força i millorar la mobilitat. Paral·lelament, és essencial portar sabates que ofereixin bon suport de l’arc plantar i un amortiment òptim.
A més, un altre element important és realitzar un estudi biomecànic de la marxa. Aquest tipus d’anàlisi permet determinar si la causa del dolor està relacionada amb la manera de trepitjar. Si és així, es poden dissenyar plantilles ortopèdiques personalitzades que ajudin a descarregar la pressió sobre la fàscia i a alleujar el dolor.
Finalment, en els casos més resistents, es pot valorar l’ús de teràpies més avançades, com les ones de xoc extracorpòries o les injeccions de corticoesteroides. Tot i això, aquestes opcions només s’apliquen quan els tractaments conservadors no han donat resultat.