Per què hauries de rentar-te les mans després d'usar el mòbil o l'ascensor, segons un infermer

El 5 de maig és el Dia Mundial de la Higiene de Mans, una efemèride que recorda rentar-se les mans és una de les mesures més simples, accessibles, i eficaces per prevenir infeccions. Després anar al lavabo, abans de manipular aliments o en acabar de mocar-se són moments clars, però hi altres instants quotidians en què, després de manipular el mòbil, utilitzar una ascensor o fer servir el transport públic, també és fonamental netejar-se les mans.
Les mans actuen com a vehicle de transmissió de microorganismes des de superfícies, objectes o persones a l'organisme, i llavar-les amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica pot reduir significativament el risc de contagi. Així, a banda dels mòbils o els ascensors, els poms de les portes o les baranes també poden comportar risc i "és ideal rentar-se les mans" en aquests casos, tal com ha afirmat en declaracions a Europa Press, Jaume Fernández Roigé, infermer de Prevenció i Control d'Infeccions als hospitals universitaris Vithas Madrid La Milagrosa i Vithas Madrid Aravaca.
Fernández Roigé ha dit que també cal higienitzar les mans després de tocar baietes, canviar bolquers, tocar animals, manipular les escombraries, utilitzar productes de neteja, fer tasques de jardineria, posar-se o llevar-se les lents de contacte o manipular una ferida, per exemple. I és que, tal com ha assegurat aquest expert la higiene de mans talla el principal mecanisme de transmissió d'infeccions, atès que les mans actuen com a vehicle conductor d'organismes fins a les mucoses o les ferides.
Així, si s'elimina o inactiva la càrrega de microbis, es redueix de forma immediata la probabilitat de contagi i de colonització. L'infermer ha subratllat que rentar-se les mans "és una intervenció d'alt impacte i baix cost, que no requereix de tecnologia complexa, que pot aplicar-se en qualsevol lloc i moment i que actua front a un ampli espectre de patògens (virus, bacteris i altres gèrmens)". La mesura és especialment important en l'àmbit sanitari, en què protegeix pacients vulnerables i evita la disseminació creuada entre professionals, pacients i l'entorn.
La tècnica correcta
Però per tal que la higiene de mans sigui realment efectiva, no n'hi ha prou amb aplicar el producte de neteja de qualsevol manera, sinó que és clau que cobreixi totes les superfícies (palmes, dors, espais interdigitals, polzes, i puntes dels dits/ungles, i canells). A més, és necessari un temps mínim d'entre 30 i 60 segons, en funció de si les mans estan més o menys brutes, perquè sovint es comet l'error de rentar les mans massa ràpid.
Pel que fa a la solució hidroalcohòlica, és un mètode ràpid i eficaç. Cal aplicar-ne una quantitat suficient per cobrir tota la mà i fregar palma amb palma, palma sobre dors de l'altra mà amb dits entrellaçats i a l'inrevés, palma amb palma amb dits entrellaçats, dors dels dits contra la palma oposada, polzes amb moviment de rotació, puntes dels dits/ungles en la palma amb moviment de rotació i els canells.
Amb relació a l'ús d'aigua i sabó, és necessari aplicar una quantitat de sabó suficient i assegurar la fricció en les mateixes zones: palmes, dorsos, entre els dits, polzes, puntes dels dits/ungles i canells. Finalment, cal aclarir bé el sabó i assecar les mans completament amb material d'un sol ús quan sigui possible. També cal evitar errors freqüents, com ara tancar l'aixeta amb la mà ja neta, en comptes de fer-ho utilitzant un paper o una tovallola.