Per què la calor afecta l'estat d'ànim? Un psiquiatre revela què passa al cervell durant una onada de calor

Les temperatures elevades fa setmanes que marquen el dia a dia a bona part de l'Estat. Tot i que la primera onada de calor ja ha quedat enrere, la calor intensa continua sent la protagonista en moltes zones i els seus efectes van més enllà del malestar físic. A més de provocar cansament, també pot alterar el funcionament del cervell i influir en l'estat d'ànim.
Moltes persones noten que, durant els dies més calorosos, tenen menys paciència, s'irriten amb més facilitat o gestionen pitjor les situacions d'estrès. Aquest fenomen té una explicació científica. Segons el psiquiatre Javier Quintero, el cervell destina una part important dels seus recursos a mantenir estable la temperatura corporal quan la calor és extrema, fet que redueix la capacitat per regular les emocions.
El cervell prioritza combatre la calor
Segons explica Quintero, quan la temperatura ambiental augmenta, "es produeix una reacció a l'hipotàlem, el nostre termòstat", és a dir, és la regió cerebral encarregada de regular la temperatura del cos. En situacions en què les temperatures són altres, aquesta zona ha de treballar més intensament per evitar un sobreescalfament i, com explica el psiquiatre, aquest esforç extra fa que disposi de menys recursos per a altres funcions, com ara el control emocional.
Segons l'especialista, aquesta situació explica per què durant una onada de calor és més fàcil reaccionar amb irritabilitat davant de petits contratemps o perdre la calma en situacions quotidianes. El cervell concentra els seus esforços a garantir la supervivència i deixa en segon terme altres processos cognitius.
A aquest procés s'hi afegeix un altre factor: l'augment de l'adrenalina, "que ajuda a baixar la temperatura del cos", explica Quintero. Aquesta substància contribueix a activar diferents mecanismes de l'organisme davant de l'estrès tèrmic, però també pot incrementar la sensació de tensió i afavorir respostes més impulsives. Com a conseqüència, és habitual que durant els episodis de calor intensa augmenti la irritabilitat i que discussions o conflictes apareguin amb més facilitat.
Què es pot fer per reduir aquests efectes?
El psiquiatre recomana adaptar els hàbits als dies de més calor per minimitzar-ne les conseqüències sobre el benestar físic i emocional. "Mantenir una bona hidratació, buscar espais frescos, evitar l'activitat física durant les hores centrals del dia i descansar adequadament", destaca Quintero, són algunes de les mesures més efectives per reduir l'impacte de les altes temperatures sobre el cervell i l'estat d'ànim.