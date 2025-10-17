Tots hem sentit a parlar del mindfulness en algun moment durant els últims anys. Encara que intentem enganyar-nos, tots tenim aquells dies en què ens adonem del ritme de vida frenètic que portem i dels pocs espais que ens reservem per a nosaltres mateixos. Enmig d'aquest caos, sovint ens costa desconnectar i trobar un moment per respirar. Tot i que practicar la calma no és senzill, sí que és possible si incorporem petites rutines en el nostre dia a dia.
Articles com Mindfulness: Conceptes generals, psicoteràpia i aplicacions clíniques de la Revista Neuro-Psiquiatria asseguren que aquestes pràctiques redueixen l'estrès, l'ansietat i altres problemes emocionals. Per això, et deixem algunes tècniques recomanades per la doctora en Conselleria Psicològica per la Universitat de Colorado, Laura K. Schenck, que t'ajudaran a aconseguir pau mental.
1. Detectar quan no estem presents
Estigues atent i identifica els moments en què la teva ment marxa sense que te n'adonis. Aquests moments es donen, per exemple, quan entres en una habitació i no recordes què hi anaves a fer, o quan intentes pensar en una conversa amb una persona i no ets capaç de recordar-la. Reconèixer quan ens passa això és el primer pas per reconnectar amb el present.
2. Enfocar-te durant un minut
Una altra tècnica és el següent exercici que us proposem. Busqueu un lloc tranquil, col·locar un temporitzador i, sense mirar-lo, intenta percebre el moment exacte en què passa un minut sencer. Quan obris els ulls, compara la percepció que tenies amb el temps real que ha transcorregut. Aquest exercici et farà ser més conscient de la distorsió temporal que sovint vivim.
3. Concentra’t en un sol objecte
Un dels punts claus del mindfulness és el fet de ser plenament conscients d'allò que fem a cada moment. Per a practicar-ho, pots començar per triar un objecte senzill (una fulla, una pedra, un got) i observar-lo de manera plena. Fixa't en el color, la textura, la forma, la llum... Si la teva ment aconsegueix escapar-se, torna l’atenció cap a l’objecte. Aquesta és una forma de reentrenar l’atenció en el que és present.
4. Alternar entre sensacions internes i externes
Aquest és un exercici de zoom, de dins cap fora. Primer, para atenció a les teves sensacions internes (pensaments, sentiments, percepcions corporals) i, després, cap a tot allò que perceps externament (sons, olors, textures). Així reforçaràs la connexió entre l’interior i l’ambient.
5. Escriure pensaments durant tres minuts
Finalment, una de les tècniques més senzilles i tradicionals, però més eficaces: escriure. Posa un temporitzador de tres minuts i escriu sense parar tot el que et passi pel cap, siguin pensaments, idees, paraules disperses... No importa si no fas bona lletra o si les frases no tenen un sentit complet: l’objectiu és fer visible la teva activitat mental i alliberar l’excés de nocions que hi circulen constantment.