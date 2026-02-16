Una doctora desmunta els mites més escampats sobre els cabells: «S'han de tallar en sec»

Les xarxes socials han agreujat la pressió estètica i alguns complexos que eren inexistents ara preocupen a bona part de la societat i amb més pressió sobre els adolescents. Els mites sobre l'estètica, i precisament els dels cabells, són dels més repetits. Al cap i a la fi, són consells que passen de generació en generació, es repeteixen a algunes perruqueries i circulen per les xarxes socials com si fossin veritats absolutes.
En aquest sentit, la cirurgiana capil·lar Carmen Orozco ha desmuntat alguns dels més estesos. Un dels dubtes més repetits és sobre la freqüència amb la qual s'han de rentar els cabells. El cuir cabellut necessita estar net perquè el no s'obstrueixi el fol·licle pilós, explica Orozco. Quan això passa, els cabells es debiliten, es perd oxigenació i s'afavoreix a l'aparició de problemes com la dermatitis. "Et pots netejar els cabells cada dia, però dependrà del tipus pel i de xampú", detalla la doctora.
"Tallar-se els cabells en sec el fa més forts"
Un altre mite habitual és que tallar-se els cabells en sec el fa resistent. Però res més lluny de la realitat, l'experta ho desmenteix: "Quan els cabells estan eixuts són més rígids i, per tant, més propens a trencar-se durant el tall". Tot i això, els professionals insisteixen que tan important com l’estat dels cabells és la tècnica utilitzada i com els estris que s'utilitzen.
També hi ha dubtes sobre si és bo pentinar els cabells quan estan mullats. En aquest sentit, al contrari que a l'hora de tallar-se'l, els cabells humits són més flexibles, però també més vulnerables, sobretot si la cutícula, la part més externa del pèl, està oberta. Pentinar-lo de manera brusca pot provocar trencaments, mentre que fer-ho amb suavitat, utilitzant una pinta de pues amples, pot ajudar a desenredar-lo sense fer-lo malbé.
Si s'arrenca una cana en surten deu?
Entre les creences més arrelades hi ha la que diu que arrencar una cana fa que en surtin moltes més. Cada pèl creix en un fol·licle independent, de manera que arrencar-ne un no influeix en els del voltant, sentencia la doctora. El que sí que pot passar és que els cabells es tornin més blancs perquè els fol·licles han perdut la capacitat de produir pigment, però no perquè s'hagi arrencat una cana.
Un altre dubte freqüent és si és dolent dormir amb els cabells mullats. En aquest cas, el doctor Ramon Grimalt assegura que l'elecció és personal. "La nostra arrel no sap si ens hem eixugat o no els cabells o si els portem curts o llargs", diu. L'únic inconvenient de dormir amb els cabells molls és que, l'endemà, et pots llevar amb una "cabellera desballestada pel contacte amb el coixí", com explica l'expert.