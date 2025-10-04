El truc definitiu per evitar que les escombraries facin pudor

Després de l'estiu, quan la calor accelera la descomposició dels residus i també la fortor de les olors, convé no abaixar la guàrdia amb les escombraries per evitar les males olors i altres problemes d'higiene, com l'aparició de microorganismes perillosos i insectes. La possibilitat que surtin mosques o que la cuina faci pudor continua vigent durant tot l'any i, en aquest sentit, hi ha un truc per tal de minimitzar les olors.
Sovint ens trobem que, quan baixem la brossa i fem el canvi de residus, regalimen líquids que deixen el cubell brut i amb molt mala olor. El motiu és la descomposició dels aliments, així com l'abocament de líquids o altres deixalles que poden secretar més residus. Per això, col·locar diversos trossos de paper de cuina al fons del cubell, entre la base i la bossa de les escombraries, permet estalviar-se molts mals de cap.
D'aquesta manera, els líquids i la humitat que provenen de les escombraries es concentren en el paper. Per això, també convé canviar el paper quan estigui moll i llençar-lo en una bossa a banda, ja que, si no, es reintroduirien els líquids pudents.
Mantenir la higiene del cubell
És bàsic mantenir una bona higiene. Es recomana netejar els cubells de manera setmanal amb el vinagre que venen com a producte de neteja per desfer-se dels bacteris. I també és important fer servir el sentit comú: res de deixar-lo al sol, que accelera la descomposició. Però hi ha un truc que ens pot facilitar a evitar-ho.
Un altre truc és dipositar sorra de gat al fons, de la mateixa manera que es faria amb els papers. L'arena farà la retenció i el mantindrà fresc i sense males olors, per bé que és un producte més específic. Pots provar amb els cítrics, com la taronja, la llimona o la mandarina, que són un desodorant natural molt efectiu.
Altres recursos útils per mantenir la cuina lliure de males olors
A banda de controlar el cubell de les escombraries, hi ha altres petits hàbits que poden fer una gran diferència a l’hora de mantenir una cuina fresca durant els mesos més calorosos. Un dels punts crítics és l’ús del rentavaixella o el cubell de l’orgànica, on sovint es dipositen restes de menjar que, si no es buiden amb regularitat, poden generar olors molt intenses. Per evitar-ho, es pot ruixar l’interior amb una barreja d’aigua i vinagre blanc o deixar-hi mitja llimona durant unes hores.
També és recomanable ventilar sovint i evitar acumular deixalles durant massa temps, especialment si contenen aliments crus, closques d’ou o restes de peix. Una altra solució casolana són els sacs de bicarbonat o carbó actiu que poden col·locar-se en racons estratègics per absorbir la humitat i les olors.
Amb aquestes petites accions complementàries, es pot aconseguir que la cuina sigui un espai net, agradable i saludable, fins i tot en plena onada de calor.