La diferència entre una bona hipoteca i «una de tantes» segons l'OCU

El Banc Central Europeu ha optat per aturar les baixades dels tipus d'interès, la qual cosa ha provocat un lleuger repunt de l'Euríbor, tot i que des d'octubre de 2023 continuen baixant recurrentment i, açò, milloraria l'atractiu de les hipoteques a tipus fix, assenyala l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).
Una anàlisi comparativa de més de 50 hipoteques fixes realitzada per aquesta organització destaca les millors per a un préstec de 100.000 euros a un termini de 15 anys. La seva elecció suposa un estalvi de fins a 7.676 euros a l'any enfront de la mitjana de productes del mercat. I de més de 9.000 euros a l'any enfront de les pitjors hipoteques fixes.
Openbank
Aquest banc ofereix un 2,46% de tipus d'interès nominal, un 2,36% per a hipoteques de més de 150.000 euros. Exigeix domiciliar nòmina o pensió, o realitzar un ingrés mensual des d'una altra entitat per almenys 900 euros. També cal contractar la seva assegurança de la llar. El seu TAE és del 2,87%.
Coinc
Aquest banc ofereix el 2,69% de tipus d'interès nominal i, a diferència de l'anterior, no exigeix domiciliar la nòmina. Però ha de contractar-se amb Bankinter almenys un Compte No-Nòmina. El seu TAE és del 3,14%.
BBVA
El BBVA ofereix el 2,50% de tipus d'interès nominal i sense comissió d'obertura, però sí que exigeix domiciliar nòmina per almenys 600 euros. També cal contractar la seva assegurança de la llar i una assegurança de protecció de pagaments. El seu TAE és del 3,17%.
Consells per buscar una hipoteca
L'OCU ofereix una sèrie de consells bàsics a l'hora de buscar una hipoteca. En primer lloc, recomana no fiar-se només del tipus d'interès: la TAE inclou totes les despeses, i és la millor referència per a comparar. En segon lloc, s'han d'analitzar totes les vinculacions: assegurances, targetes, comptes, etc., ja que a vegades la rebaixa de l'interès no supera el cost que suposa la seva contractació.
També recomana demanar diverses ofertes personalitzades en diferents bancs per poder comparar i triar la millor opció, com per exemple, aquella en què pots evitar comissions d'obertura. Per últim, l'OCU alerta que s'ha de valorar el fet d'amortitzar anticipadament: en contextos de tipus moderats, fet que pot compensar més que altres formes d'inversió.
Encara que els avals oberts pel Govern ajuden a facilitar les hipoteques a joves, resulten insuficients en les grans ciutats, on els preus de l'habitatge continuen creixent. OCU considera que urgeix ampliar el parc públic d'habitatge, facilitar la disponibilitat de sòl edificable i recuperar la seguretat jurídica dels arrendadors, entre altres mesures.