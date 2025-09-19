T'has trobat un fullet groc penjat en la moto a Barcelona?: no és una multa, és un avís

T'has trobat a la moto un fullet groc penjant? No t'alarmes, no t'han posat cap multa, de fet, si ho llegeixes podràs comprovar que és un avís de l'Ajuntament de Barcelona que es reparteix en els carrers de vianants o amb voreres prou transitades per recordar que "les voreres són per als vianants".
Així ho explica aquesta motorista al seu vídeo de TikTok, @lakizz500, en què, com molts altres motoristes de Barcelona, se sorprèn en trobar-se un fullet groc penjant del manillar de la seva moto i pensar-se, en primer lloc, que era una multa de trànsit.
@lakizz500 ¿A vosotros también os lo han puesto? ¿Qué opináis? 🥲🥲 En la parte 2 hablaré de los aparcamientos de moto en la ciudad de Barcelona #ayuntamiento #barcelona #motos #parking #multa ♬ Animal Crossing: New Horizons (Jazz Cover) [Main Theme] - maats
Si no és una multa, què és?
Aquest fullet groc només és un avís que "en la majoria de casos no està permès aparcar la moto a la vorera", explica la motorista al seu vídeo de TikTok. Aquest avís s'utilitza per recordar la normativa municipal davant la freqüència amb què les motos aparquen a les voreres.
De fet, a la part superior del pamflet se subratlla que és un avís i no una multa. "Coneguem la normativa. On es pot aparcar?". S'explica, a més, que només es poden estacionar les motos "on no estigui prohibit per un senyal i a les voreres de més de 6 metres en semibateria".
El fullet groc explica que també està permès aparcar les motos a la vorera si és d'entre 3 i 6 metres d'amplada, sempre que sigui "en paral·lel a la vorera, entre els forats dels arbres o a un mínim de 2 metres dels passos de vianants i les parades d'autobús".
El problema de les places d'aparcament
La realitat, com explica la noia al vídeo, és que el problema amb les motos i els motoristes és de manca d'aparcament: "Treballo en una zona que majoritàriament és per a vianants, intento no molestar i faig el que puc", comença dient la motorista. Encara que busca alternatives per aparcar en carrers del costat d'on treballa, "em trobo que gairebé sempre estan ocupats per furgonetes que els utilitzen com a zones de càrrega i descarrega", i matisa, "ells no tenen un espai per fer la seva feina".
La jove recorda que si Barcelona és la ciutat amb més motos d'Europa s'ha de crear aparcament per solucionar aquest problema dels motoristes que, com explica al vídeo, també implica a les furgonetes dels treballadors.