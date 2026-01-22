Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 24 i 25 de gener

La cultura serà l'estrella de l'oci del cap de setmana. Les propostes es belluguen entre la fotografia, la música, el cinema, el teatre i la literatura, destacant la posada en marxa de la nova temporada cultural del Teatre Municipal de Berga.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 24 i 25 de gener.
«El Paisatge de Clarà»
Quarta sortida de fotografia de natura organitzada pel Grup Defensa Natura Berguedà. Aquesta edició tindrà lloc a la zona del Pla de Clarà, i té l’objectiu de promoure la fotografia de paisatge i la valoració del patrimoni natural del Berguedà. Guiarà l’activitat Francesc Muntada. S’ha previst pel 24 de gener a les 16.00 hores. Cal fer inscripció prèvia (gnbergueda@gmail.com).
«Emili Porta i Galobart (1886-1963). II Obra arquitectònica i urbanística»
Presentació del llibre Emili Porta i Galobart (1886-1963). Vida i Obra. Del model urbanístic i arquitectònic noucentista de Berga a la ciutat de la postguerra. II Obra arquitectònica i urbanística. Es tracta d’un llibre escrit per Màrius Rubiralta Alcañiz, professor emèrit de la Universitat de Barcelona, que forma part de la Col·lecció Auró. Serà el 24 de gener a les 18.00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga, i es tracta d’una de les activitats emmarcades dins l’Any Emili Porta i Galobart.
Concert de la Berguedana de Folklore Total
El Teatre Casal de la Pobla de Lillet acull el concert de la Berguedana de Folklore Total. Serà el 24 de gener a partir de les 18.00 hores, amb un repertori que inclou les cançons recollides de l’Hereu Mill i la Rossa de Bulner. Es tracta d’un concert amb una finalitat solidària, ja que el recapte a través del sistema de taquilla inversa es destinarà a la reparació de l’orgue històric de l’església.
Bagà celebra aquest dissabte la primera Nit de l'Esport de la vila. L'Ajuntament de Bagà ha impulsat el certamen per tal de rendir homenatge al teixit esportiu del poble, aprofitant el nivell d'esportistes i entitats que han permès situar Bagà dins el mapa català i internacional de diferents disciplines. La primera edició reconeixerà Núria Balaguer, Jan Torrella, Clàudia Pons i els Amics de l'Atletisme de Bagà.
La Quina de Montmajor
Montmajor celebra una d’aquelles nits que no fallen. Una cita que ja és tota una tradició. El FC Montmajor torna a impulsar la Quina de Montmajor, una vetllada que disposa de tots els ingredients per ser memorable: sortejos, música, regals i alguna sorpresa. Les entrades es poden comprar anticipadament (20 euros) o a taquilla (25 euros). Serà el 24 de gener a partir de les 22.30 hores, al Local del Comú.
«La gran família»
Els Ambauka s’han fet tan amics que s'han convertit en una gran família i han decidit anar a viure junts. A casa seva hi conviuen personatges amb caràcters diferents que comparteixen la passió per la música, les ganes de diversió, un punt de bogeria i una bona dosi d’energia per fer un món millor. La gran família és el nou espectacle de sala d’Ambauka que convida els espectadors a formar part d’aquesta família sense fronteres, plena de valors i compromís, i que té unes ganes boges d’emocionar i brindar una bona estona a petits i grans. L’espectacle forma part de la programació cultural del primer semestre de l’any al Teatre Municipal de Berga i tindrà lloc el 25 de gener a les 18.00 hores. Pots comprar les entrades aquí.
«Valor sentimental»
Després de la mort de la seva mare, les germanes Nora i Agnes es retroben amb el seu pare distanciat, Gustav Borg, un veterà director de cinema de renom, que ofereix a la seva filla Nora, actriu de teatre, un paper en la seva propera pel·lícula. Nora ho rebutja i aviat descobreix que li ha donat aquest paper a una jove i entusiasta estrella de Hollywood. De sobte, les dues germanes han de sortejar la complicada relació amb el seu pare i bregar amb una actriu nord-americana que es troba enmig de la seva complexa dinàmica familiar. Aquesta és la sinopsi de Valor sentimental, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran diumenge a les 18.00 hores i dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.