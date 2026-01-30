Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 30 i 31 de gener, i 1 de febrer

El Berguedà disposa d'un seguit d'oportunitats aquest cap de setmana per rememorar el passat amb els cicles dedicats a la memòria històrica de Gironella i Berga. També s'han previst activitats culturals i lúdiques, en forma de joc, música, teatre i cinema.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, 30 i 31 de gener, i 1 de febrer.
Gironella finalitza aquest cap de setmana les activitats previstes dins el cicle de la Setmana de la Memòria Històrica. Aquest divendres, hi ha dues cites culturals a l’Espai el Blat: la representació de La primera i les mestres de la República, de Nan Valentí i David Pintó (12.45 hores) i la sessió de cinema amb Nuremberg (21.00 hores). El certament clourà diumenge, novament amb Valentí i Pintó i l’obra Més que un club, el feixisme contra el Barça. Serà a l'Espai Santa Eulàlia a les 18.00 hores. Aquesta representació s'inclou dins el programa Culturitza't i les entrades costen 8 euros anticipades i 10 a taquilla.
Berga rememora el 87è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat (2 de febrer de 1939) amb una nova edició del cicle Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat. Aquest cap de setmana, s’han previst tres activitats. Divendres, 30 de gener, la conferència: Els camps de concentració franquistes a Catalunya. La repressió de la postguerra (1938–1942). Amb Aram Monfort, a la Sala de Plens (19.00 hores). Dissabte, 31 de gener, la presentació del llibre: Ni Madrid ni Moscou. Amb Ignasi Bea i Roser Valverde, al Casal Panxo (18.30 hores). Diumenge, 1 de febrer, acte d'homenatge: Antoni Massaguer, en el 25è aniversari de la seva mort. Intervindran: Oriol Falgueras i Àlex Renyé, a la Sala Casino (17.00 hores).
Escola de famílies
L’Escola de famílies de Berga programa un taller de jocs de falda, moixaines i cançons amb la mestra especialitzada en educació musical, Maria Antònia Pujol i Subirà. Es tracta d’una activitat per conèixer els jocs iniciàtics dels infants combinant música i text. La sessió s'ha previst pel 31 de gener, a les 10.00 hores, a la Sala Casino.
Pinta i munta el teu io-io
Per recuperar el joc al carrer, cada mes es proposa una activitat lúdica dinamitzada per la Cia. de Jocs l’Anònima. La iniciativa està lligada amb la temàtica del calendari de sobretaula editat per l'Ajuntament de Berga per a l'any 2026, dedicat al joc al carrer, places i espais públics de la ciutat que han vist jugar generacions de berguedans i berguedanes durant les dècades dels anys cinquanta i seixanta. La cita és a la plaça de Sant Pere, entre les 11.00 i les 13.00 hores, el 31 de gener.
Escolta nocturna de Duc
El 31 de gener té lloc l’activitat titulada escolta nocturna de Duc al parc natural del Cadí-Moixeró, una sortida crepuscular i nocturna d’ornitologia a un territori de duc (Bubo bubo) per poder escoltar el seu cant territorial. L’activitat comença a les 16.00 hores i té una durada aproximada de quatre hores. La sortida és a càrrec d’Àngel Bonada, de Taigà, natura als Pirineus. Les places són limitades i cal inscripció prèvia al centre del parc a Bagà. El punt de sortida és a plaça de l’Ajuntament de Castellar de n’Hug i cal dur vehicle propi.
Taller d'andròmines
La quarta edició de la Baixada d’andròmines i trastos diversos del Carnaval de Berga escalfa motors! Per promoure la participació en aquest esdeveniment, l’artista berguedana Angelina Vilella encapçala un taller de creació d’andròmines, dissabte a l'Espai Jove (de 17.00 a 20.00 hores). Durant la setmana següent, es podrà continuar utilitzant l’espai per acabar l’andròmina. Els participants hauran de portar l’element que s’utilitzarà com a estructura principal de l’andròmina i altres materials reciclats per complementar la fabricació dels bòlids. L'activitat s'inclou dins l'agenda del carnestoltes de la capital berguedana.
«El Gran Showman»
Versió en petit format del musical El Gran Showman, a càrrec de la companyia teatral Munt d’Arts. Serà aquest dissabte al Local Social de la Rodonella, a partir de les 18.00 hores. L’entrada és gratuïta.
«Olis de Patum»
El Museu Comarcal de Berga acollirà una exposició titulada Olis de Patum. La mostra conté una vintena de quadres de temàtica patumaire del pintor Ramon Calonge Casafont. En el marc de la inauguració de la mostra, el Casal d’Europa del Berguedà farà un homenatge a l’artista, en reconeixement de la seva trajectòria. L'acte inaugural tindrà lloc el 31 de gener a les 19.00 hores, al Museu Comarcal de Berga. L'exposició es podrà visitar fins al 22 de febrer.
El Club del Joc
El Club del Joc és una activitat dedicada als jocs de taula i adreçada a tots els públics. És a càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima i té el suport de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Berga. Les persones participants podran gaudir gratuïtament d’una àmplia varietat de jocs d’estratègia, cooperatius, divertits, d’atzar, d’habilitat, entre molts altres. Serà aquest dissabte, 31 de gener, a partir de les 21.00 hores i fins a la mitjanit, a l’Espai Jove de Berga.
«Una estona amb Joan Pera»
L’Ateneu d’Avià acull la representació Una estona amb Joan Pera, aquest diumenge. S’ha programat a les 18.00 hores. El preu de les entrades anticipades és de 15 euros, i de 18 a taquilla.
«Rondallas»
Dos anys després del tràgic naufragi d’un vaixell pesquer que va sacsejar un petit poble mariner gallec, els habitants del poble decideixen que ja és hora de recuperar la il·lusió i deixar el dol enrere. Per això tornen a unir-se per posar en marxa la rondalla, una agrupació de música tradicional en què participen des de nens fins a gent gran, amb la intenció de competir en un concurs contra els pobles veïns, però sobretot de començar a mirar cap endavant de nou. Aquesta és la sinopsi de Rondallas, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran diumenge a les 18.00 hores i dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.