Torna la neu a cotes baixes: avís del Meteocat a 10 comarques

Ja vam explicar que aquest divendres era una treva (trampa) meteorològica. Dissabte, dia de Sant Francesc de Sales -patró dels periodistes-, estarà marcat per la inestabilitat. Les precipitacions poden caure pràcticament arreu del país, amb una cota de neu relativament baixa. Malgrat que en general es pot situar al voltant dels 800 metres, localment pot baixar fins als 600 o una mica per sota. Per tot plegat, el Meteocat ha activat un avís de neu per a 10 comarques.
El sol començarà a guanyar terreny a partir de la tarda, una situació que es mantindrà de cara a diumenge. Tanmateix, un nou front vinculat a la borrasca Ingrid provocarà que la setmana acabi amb algunes precipitacions, especialment al Pirineu, amb una cota que podrà pujar dels 800 als 1.000 metres.
On pot nevar aquest dissabte?
En primer lloc cal deixar clar que no es tracta de cap nevada. Les quantitats acumulades demà difícilment passaran dels 5 mm, malgrat que localment poden arribar als 20 litres per metre quadrat, especialment a l'extrem nord-est i al vessant nord del Pirineu. A més, els diversos models divergeixen tant sobre l'extensió de les precipitacions com de la cota.
El Meteocat ha activat un avís per la possible acumulació de 5 centímetres per sobre els 700 metres tant a l'Alta Ribagorça com a les comarques de la Catalunya Central, l'altiplà central i l'interior de Tarragona. En aquest sentit, tal com va passar la vigília de Reis és força probable que nevi en punts com la serra de Prades, l'Anoia, la Segarra o la Conca de Barberà, entre altres. També ho pot fer a punts elevats del Bages així com al Solsonès i el Berguedà.
Malgrat que no hi ha avís del Servei Meteorològic, la neu pot arribar a qualsevol punt del Pirineu i Prepirineu -la cota oscil·larà entre els 600 i 800 metres-, podrà tornar a nevar al Montseny i també altres punts de la serra Prelitoral.
De cara a la tarda, on el sol guanyarà terreny, les precipitacions quedaran restringides al quadrant nord-est i poden ser en forma de neu bàsicament al voltant del Montseny.
Avís per neu (dissabte 24 de gener)
Possible superació de 5 cm de gruix de neu a 700 metres. Risc 2/6
- Alta Ribagorça
- Berguedà
- Solsonès
- Bages
- Segarra
- Anoia
- Conca de Barberà
- Alt Camp
- Priorat
- Baix Camp
Avís per vent (dissabte 24 i diumenge 25 de gener)
Possible superació de ratxes de 72 km/h. Risc 1/6
- Baix Llobregat
- Garraf
- Alt Penedès
- Baix Penedès
Diumenge més sol... però no fa net
La presència de la borrasca Ingrid a l'Atlàntic garanteix un front diari. El de diumenge serà menys potent, però igualment provocarà que el temps no faci net. El matí estarà marcat pel fred, el sol i les boires -també pel vent a la zona del Baix Llobregat i el Penedès-, mentre que a la tarda es pot tornar a embolicar de nou. Les precipitacions començaran el terç oest i de manera dispersa podran arribar a altres punts del país amb una cota de neu que dels 800 podrà pujar als 1.000 metres. En general deixarà quantitats minses, però podrien ser més importants al vessant nord del Pirineu.