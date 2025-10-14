El Baxi Manresa afronta un gran repte marcat per les reivindicacions

Poques vegades s'ha parlat amb tanta antelació d'un partit del Baxi Manresa com que el jugarà aquest dimecres (20.45h. Esport3) en la tercera jornada de l'Eurocup. I mai, o gairebé mai, el partit en ell mateix ha estat el menys important. L'onada de protestes del genocidi que pateix el poble palestí ha desencadenat la convocatòria d'una concentració davant del Nou Congost que ha dut el club manresà a jugar a porta tancada i a les autoritats a blindar la zona del Congost aquest dimecres a partir de les 2 del migdia. Boicot ICL i Zona Roja mantenen les seves mobilitzacions en senyal de protesta per la presència d'un equip israelià en les competicions europees. Les mesures de seguretat seran extremes. Només els mitjans acreditats podran acostar-se al Nou Congost i necessaran identificar-se amb el DNI per poder accedir a dins el pavelló.\r\n\r\nEl Baxi Manresa buscarà la segona victòria a l'Eurocup després d'haver debutat amb derrota a la primera jornada davant el Cedevita Olimpia i haver-se imposat a l'Slask Wroclaw la setmana passada. Diego Ocampo tindrà una setmana més amb la baixa del danès Gustav Knudsen, però comptarà amb la resta de jugadors. El danès fa treball individual i a poc a poc es va incorporant al grup, però continua de baixa sense una data de retorn fixada. \r\n\r\nNacho Juan, un dels tècnics assistents, veu l'equip bagenc "animat" després d'haver guanyat també contra el Covirán Granada dissabte. "Construir des de la victòria és més fàcil. Estem intentant consolidar aquest nivell de confiança i assentar aspectes bàsics", ha afirmat l'aragonès.\r\n\r\nL'assistent d'Ocampo defineix el rival d'aquest dimecres com "un equip amb molt talent individual i un alt nivell físic. Per això, serà molt important per a nosaltres poder controlar els seus generadors, mantenir un nivell físic alt per controlar el rebot i tenir un alt nivell de compromís individual. Perquè al final, aquest tipus d'equips, més enllà de tenir un ordre i una molt bona direcció de joc són equips capaços de sortir del guió a base de talent individual. Haurem de ser capaços d'assimilar aquest repte individualment". \r\n