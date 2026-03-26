Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 27, 28 i 29 de març

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 27, 28 i 29 de març a les nostres comarques.
Vic: Mercat del Ram 2026
Els dies 27, 28 i 29 de març se celebra a Vic una nova edició del Mercat del Ram, la fira per excel·lència de la ciutat que, enguany, no podrà comptar amb la presència de bestiar porcí i boví, encara que el sector hi serà present igualment. Tampoc hi faltaran les propostes divulgatives, gastronòmiques i culturals, així com el mític concurs de globus aerostàtics o nombroses mostres de cultura popular vigatana. Aquest dijous 26 de març s'enceta el Mercat del Ram 2026 amb el pregó a càrrec del músic i compositor Arnau Tordera.
Vic: Festival de Música Religiosa
Del 27 de març a l'1 d'abril se celebra a Vic el 22è Festival de Música Religiosa, enguany, amb sis concerts repartits per diferents espais patrimonials de la ciutat. Divendres 27 de març s'obrirà el certamen amb una conferència a càrrec del divulgador musical Joan Vives, que parlarà sobre la música religiosa de Mozart, a l'Escrivania de Vic.
Vic: Processó dels Armats
Diumenge 29 de març té lloc a Vic una nova edició de la tradicional Processó de Penitència, coneguda popularment com a Processó dels Armats, un ritu que va sortir per primera vegada l'any 1750, i és l'acte més rellevant de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors.
Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Vic: Visita guiada a les adoberies
El dissabte 28 de març s'ofereix una visita guiada a les adoberies de Vic a càrrec de l'associació de guies Vic Informadors. La visita anirà a càrrec de Sandra Quílez, artesana de la pell, i s'iniciarà a les 11:30 hores a l'Oficina de Turisme de la capital d'Osona.
- Més informació a guiesvic@gmail.com
Osona/Lluçanès: Sortides Naturalistes 2026
Durant la primavera tornen les Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès amb una quinzena d'activitats per a descobrir la fauna i la flora del territori que engloben xerrades, tallers o sortides al camp.