Carles Puigdemont i els riscos de trencar amb el PSOE: què hi ha pendent a Suïssa?

Carles Puigdemont fa setmanes que madura l'estratègia a seguir a Madrid. El malestar dins de Junts s'ha expressat en múltiples ocasions, tant en públic com en privat, davant d'una sèrie de compromisos -el català a Europa i l'amnistia, essencialment- inclosos dins de l'acord per investir Pedro Sánchez que encara no s'han materialitzat. En la primera reunió del curs amb la permanent del partit, Puigdemont ja va deixar clar que aquesta tardor es prendria una decisió definitiva sobre el suport al PSOE, ara congelat -en les dues últimes setmanes el govern espanyol ha col·leccionat derrotes tan doloroses com la reducció de la jornda laboral - i pendent de com evolucionin les reunions a Suïssa.
El país helvètic, que des de finals del 2023 acull la taula de negociació internacional, s'ha convertit en l'epicentre de la relació entre Junts i els socialistes. Aquest dijous s'ha celebrat una nova trobada, que ha arribat poques setmanes després de la primera del curs, en la qual es va constatar la distància entre les dues formacions. Quines qüestions sobrevolen la trobada? Per què el PSOE espera que reunions com aquesta serveixin per acostar el suport de Puigdemont als pressupostos generals de l'Estat? Aquestes són les tres carpetes pendents que, en funció de com es resolguin, prorrogoraran o liquidaran una relació que es va posar en marxa fa pràcticament dos anys.
Català a Europa
Al Govern, segons assenyalen dirigents coneixedors de les converses, són "moderadament optimistes" sobre l'oficialitat del català a Europa. Existeix la possibilitat que la qüestió es tracti en la reunió que mantenen aquest dijous Sánchez i el canceller alemany, Friedrich Merz. Alemanya és un dels països que s'han posicionat en contra de l'oficialitat i, pel seu pes específic, estovar-la equivaldria a poder cantar victòria. Fonts de Junts insisteixen des de fa setmanes que, sense la carpeta de la llengua, serà molt complicat garantir l'estabilitat de Sánchez. El català, de fet, era considerat com a pas previ a abordar el finançament singular, proper objectiu de Puigdemont.
Amnistia
La llei està en vigor des de fa més d'un any, però encara no s'ha aplicat a Puigdemont. Tampoc a Oriol Junqueras o Jordi Turull, encara inhabilitats per l'1-O. L'amnistia està en mans del Tribunal Constitucional (TC), i l'última maniobra del líder a l'exili -la recusació de tres magistrats- farà que el calendari s'allargui. Ningú és capaç de posar data al retorn definitiu, que acumula retards: a principis d'any, es donava pràcticament per fet que ja hauria pogut tornar aquest estiu. No ha estat així, i l'anomenada "amnistia política" també ha quedat a mitges: Salvador Illa sí que s'ha desplaçat a Brussel·les per citar-se amb Puigdemont, però Sánchez encara no. Ho farà si veu viables els pressupostos?
Pressupostos generals de l'Estat
El president del govern espanyol s'ha compromès a presentar-los, però no té els suports garantits. De fet, des d'aquesta setmana Junts vincula què passa al Parlament amb què pugui passar al Congrés . En resum: si Sánchez no aconsegueix alinear Illa amb aspectes recollits en l'Acord de Brussel·les -com és el cas del finançament singular-, l'estabilitat trontollarà. A banda, per negociar els comptes estatals Puigdemont aspira a parlar d'inversions milionàries pendents a Catalunya. El líder del PSOE, en tot cas, ja ha advertit que no convocarà eleccions si naufraguen els pressupostos. Com arribaria al final de la legislatura? En bona mesura, depèn de com es resolguin -o no- les carpetes a Suïssa.