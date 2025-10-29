En marxa la consulta de Junts: quina és la pregunta i quan se sabrà el resultat?

La consulta a la militància de Junts per decidir el trencament del pacte amb el PSOE ja està en marxa. Ha arrencat aquest dimecres a les deu del matí i estarà en marxa fins dijous a les sis de la tarda, moment en el qual ja es faran públics els resultats. La ruptura, impulsada per Carles Puigdemont i avalada per la direcció, reunida dilluns a Perpinyà, implica el final d'una aliança rubricada la tardor del 2023 i que, en el seu moment, va comptar amb el 86% dels afiliats de la formació. La pregunta és aquesta: "Estàs d'acord amb la proposta de la direcció executiva nacional de donar per finalitzat l'acord d'investidura amb el PSOE davant dels reiterats incompliments dels seus compromisos?" .
Què ha de passar a partir d'ara? La direcció ja ha indicat que s'ha acabat la negociació a Suïssa -que va arrencar poc després de la investidura de Sánchez amb Francisco Galindo com a mediador internacional-, i ha deixat clar que no hi haurà suport parlamentari al PSOE. Per tant, la majoria que va permetre que el líder socialista revalidés el poder està trencada, i això implica que resulta impossible pensar en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. "Passem a l'oposició", va determinar Puigdemont des de Perpinyà en una compareixença sense preguntes. Segons el líder de l'exili, el PSOE ha actuat "a consciència" a l'hora de no complir l'entesa signada amb Junts.
Jordi Turull, secretari general, ha insistit en la idea que una cosa és retirar el suport als socialistes i una altra de molt diferent fer una moció de censura -tradicional o instrumental, és a dir, destinada a convocar eleccions de manera immediata amb un nou president- al costat del PP i de Vox. "El PSOE ha suspès assignatures, però el PP hauria de repetir curs", va determinar Turull en una entrevista a RAC1. També va evitar demanar a Sánchez que convoqui eleccions anticipades. "Això depèn del president del govern espanyol", va remarcar el dirigent independentista, que va insistir a acusar la Moncloa de no complir els acords que s'havien assolit. "No tenim vocació de crossa", va remarcar.
Ni la Moncloa ni la Generalitat, tanmateix, volen inflamar més la situació després del trencament. Si el relat acostuma a anar coordinat a Barcelona i Madrid, aquest cop tampoc està sent una excepció . Mentre el govern espanyol mira d'escenificar que la legislatura encara pot continuar -malgrat la impossibilitat dels pressupostos-, el Govern insta l'executiu estatal -amb qui té una sintonia contrastada- a esgotar la legislatura, i espera que el divorci no afecti carpetes rellevants que necessitaran majoria al Congrés, com el finançament singular o Rodalies. "Confiem que Sánchez pugui acabar la legislatura, perquè aquest govern és bo per Catalunya", va apuntar la portaveu Sílvia Paneque.
És possible esgotar la legislatura sense haver aprovat ni un pressupost en quatre anys, com sembla que passarà? "És desitjable tenir comptes, és evident", va admetre Paneque, però va insistir que Sánchez té una agenda reformista, com el Govern, que "fa necessari esgotar la legislatura", al marge dels comptes. "Malgrat totes les dificultats, entre les quals no tenir pressupostos, s'està avançant en àmbits on fa anys que no s'avançava", va subratllar la portaveu. Amb comptes o sense, doncs, el criteri de l'executiu és que Sánchez aguanti. "El seu govern li fa molt bé a Catalunya i necessitem estabilitat", va apuntar Salvador Illa abans de participar en un acte a Esplugues de Llobregat.