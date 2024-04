Favorit a les enquestes i amb l'impuls de Sánchez: així afronta Illa l'esprint del 12-M

Sánchez i Zapatero. Tota la carn a la graella en diversos punts del país. El PSC jugarà les millors cartes en l'arrencada de la campanya electoral per mirar de consolidar la primera posició a les eleccions del 12-M i propulsar Salvador Illa cap a la presidència de la Generalitat. Les últimes enquestes li són favorables, amb resultats que es mouen entre els 38 i 40 escons, però caldran pactes per poder governar. L'estratègia de campanya passa per arriscar-se poc i no cometre errors: el PSC reivindicarà la bona gestió i la necessitat de superar 10 anys de procés, i insistirà que toca prioritzar "l'excel·lència" dels serveis públics.

Per fer-ho, comptarà amb la implicació del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Tots dos desembarcaran a Catalunya els primers dies de campanya. Després dels bons resultats al País Basc, amb els socialistes sent decisius per permetre un govern del PNB, Sánchez vol ara lligar l'escenari de Catalunya. Sánchez serà a Sabadell en el tret de sortida de la cursa electoral -dijous al vespre- i també diumenge a Santa Coloma de Gramenet, un dels principals feus de l'àrea metropolitana. Zapatero acompanyarà el candidat divendres a Lleida i dissabte a Tarragona, dues ciutats amb governs socialistes recuperats després d'un breu parèntesi en el darrer mandat.

El principal actiu de la campanya socialista és Illa, però tant Sánchez com Zapatero tenen bona rebuda a Catalunya. L'aprovació de Sánchez entre l'electorat català és alta, i Zapatero ha estat un aliat fidel en l'estratègia del "retrobament" desplegada pel PSOE, que uns bons resultats del PSC ajudarien a culminar. Tots dos van tenir protagonisme en el darrer congrés socialista, que va servir per triar oficialment Illa com a candidat a la presidència de la Generalitat. El president espanyol també participarà en el tancament de la campanya a Barcelona.

Els socialistes volen recórrer tot el territori abans de les eleccions. Ho han fet durant la precampanya -Illa ha estat a les Terres de l'Ebre i a la Garrotxa- i ho faran també en campanya, centrada sobretot a activar el votant socialista d'arreu de Catalunya, més enllà de Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'arrencada a Sabadell no és casual: el partit vol reivindicar la força municipalista, en una ciutat on es va recuperar la majoria absoluta a les passades eleccions municipals, de la mà de Marta Farrés, també protagonista en l'obertura de campanya aquest dijous.

Caldran pactes

Illa acostuma a dir que les enquestes són com el perfum: està bé olorar-lo però no empassar-se'l. Els sondejos que han anat sortint les darreres setmanes situen el PSC com a guanyador de les eleccions, amb una millora important dels resultats respecte del 2021. Tots els escenaris apunten que caldrà pactar després del 12-M i mentre ERC i Junts insisteixen que no veuen viable una entesa amb els socialistes, aquests opten per no vetar ningú, excepte l'extrema dreta que representen Vox i Aliança Catalana.

La majoria que ha permès governs independentistes la darrera dècada i que podria barrar el pas a Illa no està garantida. La irrupció del partit de Sílvia Orriols faria impossible articular una entesa amb el concurs d'ERC i la CUP. Els comuns insisteixen per un pacte d'esquerres, amb republicans i socialistes, per bé que els de Pere Aragonès veuen llunyana aquesta possibilitat. Així mateix, una entesa entre el PSC i Junts sembla també improbable, tenint en compte les paraules de Carles Puigdemont. El bloqueig i la repetició electoral no es pot descartar.

El model de finançament, una prioritat

Una de les prioritats del PSC en els 100 primers dies de govern, si Illa és president, serà abordar el nou finançament. La majoria dels partits coincideixen que l'actual model està caducat, però divergeixen en la recepta. Illa s'ha presentat com l'únic candidat que pot negociar una reforma en aquest àmbit, per la seva bona entrada al govern de Pedro Sánchez, amb qui manté bona relació.

Els tècnics dels socialistes ja treballen en el detall de la proposta, que fins ara s'ha resumit en el desplegament del que preveu l'Estatut de 2006, per aconseguir un model "més just" però sense "privilegis". Illa, que reconeix que el repartiment de recursos actuals s'ha de millorar, defensa la creació d'un consorci tributari i que es respecti el principi d'ordinalitat, dos elements que es troben al marc estatutari, però no s'ha complert mai.

Més serveis públics i menys procés

L'eix principal de la campanya seran els serveis públics. Entre les prioritats del PSC hi ha un pla de xoc contra la sequera, reforçar la seguretat amb una oficina especial contra ocupacions, màfies i multireincidència, un "pla renove" per reformar els habitatges vells i millorar les ajudes a les famílies monoparentals per equiparar-les a les famílies nombroses.

Tot plegat, en contraposició amb els governs d'ERC i Junts dels darrers anys i per passar pàgina del procés, amb una proposta que vagi més enllà del votant socialista tradicional. Illa s'ha mogut en precampanya per aconseguir el vot de l'establishment, però també hi ha previstos actes rellevants amb el món del treball i els sindicats. Entre el públic a la conferència del Museu Marítim hi havia una àmplia representació de la societat civil catalana.

L'arrencada de la campanya estarà marcada per les ombres del cas Koldo, que els seus rivals miraran d'explotar. El candidat socialista, però, està convençut de la seva gestió durant la pandèmia i no creu que això el desgasti a Catalunya. Aquest dimecres compareixerà a la comissió d'investigació del Senat, després que dilluns ho fes al Congrés. Amb el suport de Sánchez i Zapatero, intentarà fer arribar el seu missatge arreu del país per guanyar les eleccions i, més important, poder governar la Generalitat.