Junqueras confirma per l'11S: «La pluja em va fer fora l'any passat»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha confirmat l'assistència a la manifestació de la Diada Nacional de Catalunya, el pròxim 11 de setembre, que es farà descentralitzada a Barcelona, Girona i Amposta. Ho ha fet a la sortida d'una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu, on ha aprofundit en la Guerra de Successió i un passat de derrotes i successives revoltes (moltes), que, segons Junqueras, encara aporten aprenentatges per a futurs embats entre Catalunya i l’Estat. En declaracions a la premsa, ha afirmat que "seran a tot arreu" igual que "l'any passat". "Jo hi vaig anar però la pluja me'n va expulsar", ha declarat.
Junqueras també ha demanat al govern espanyol que controli les fronteres per evitar una nova "catàstrofe humana" a Ceuta. "El fet que mori gent i que això sembli irrellevant, i que hi hagi partits polítics que prefereixin tirar-se els plats pel cap, és un escàndol", ha etzibat. El líder d'ERC ha exigit que l'executiu estatal "garanteixi les condicions de vida" de tothom i "en particular" les de les persones menors d'edat.
Pel que fa a una hipotètica acollida de migrants menors a Catalunya, Junqueras ha assenyalat que el "primer pas" és que l'executiu de Pedro Sánchez compleixi amb "les obligacions per afrontar" i que s'"impedeixi que morin" persones. "Si impedir que morin dotzenes de persones és tan senzill com posar una línia de boies, la primera pregunta és per què no n'han posat una abans", ha lamentat.
En aquesta línia, s'ha mostrat "molt crític" amb la gestió del PSOE "que no se'n surt gaire" amb el control de "la qualitat econòmica i serveis socials" i, alhora, ha afegit que el PP "no se n'havia sortit mai". Junqueras ha recordat que ERC "sempre ha estat absolutament a favor" del traspàs de "totes les competències possibles" a la Generalitat de Catalunya, també en matèria migratòria. "Catalunya ha fet esforços ingents al llarg de la seva història en aquesta matèria i, si en alguna cosa podem ajudar, segur que ajudarem", ha afegit.
D'acord amb aquesta idea s'ha manifestat a favor de "la política útil" i "contra el retret" i "l'odi" de l'extrema dreta. "La nostre feina és intentar millorar el transport públic al nostre país, salvar el col·lapse de les infraestructures, el transport públic i ajudar al desenvolupament econòmic de Catalunya", ha expressat Junqueras en una llarga enumeració.