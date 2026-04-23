La regularització i Jordi Pujol trenquen la treva política per Sant Jordi

Sant Jordi no és dia per a parlar de política i els polítics són els primers que ho saben. Els partits, presents amb parades al centre de Barcelona, en són conscients i per això han signat una treva implícita amb l'única excepció de la reivindicació de la llengua en un dia que sempre la posa al centre. El PSC ha celebrat el paper del català en la regularització de migrants, però els socis han demanat anar més enllà, amb ERC situant l'exigència com a condició i els Comuns demanant més cursos per aprendre l'idioma. Jordi Pujol i la seva citació per declarar a Madrid també han tret el cap en la diada política.
Més enllà de les declaracions d'uns i altres, el fair play ha regnat entre els protagonistes polítics del dia. Les parades de cada partit es trobaven relativament a prop entre les cantonades dels carrers que creuen rambla Catalunya i això ha facilitat trobades i salutacions entre persones que, de normal, són més difícils de veure. Per exemple, el president d'ERC, Oriol Junqueras, se l'ha pogut veure a la parada del PSC just abans que els socialistes fessin una atenció als mitjans i també ha visitat les parades d'altres partits. O Candela López, coordinadora dels Comuns, que també se l'ha pogut veure a la parada dels republicans.
El paper de la llengua en la regularització
És cert que no és un dia per parlar de política, però les delegacions dels partits han estat àmplies. A la parada del PSC s'han deixat veure l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni, el president parlamentari dels socialistes Ferran Pedret, o la portaveu del partit Lluïsa Moret. Moret ha estat qui s'ha dirigit als mitjans per reivindicar el català com a un "instrument claríssim de cohesió" en el marc de la regularització extraordinària de migrants. La portaveu dels socialistes catalans ha afegit que la llengua catalana forma part de la implementació de la regulació que "ha de generar drets i noves responsabilitats".
Junqueras ha anat una mica més enllà per afirmar que cal exigir el català en la integració perquè la llengua "ha de formar part de la normalitat". Per la seva banda, la líder a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha denunciat que Collboni no ha comptat amb cap escriptor català per al pregó de Sant Jordi i li ha exigit que ho faci en el pròxim, l'últim del mandat. Als dos líders d'ERC els acompanyaven altres cares visibles com els diputats al Parlament Ester Capella, Jordi Albert, Joan Ignasi Elena i Oriol López, els diputats a Madrid Francesc-Marc Álvaro i Pilar Vallugera o el portaveu Isaac Albert.
Els Comuns han aprofitat la diada de Sant Jordi per reclamar més suport institucional per a l’aprenentatge de la llengua. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha celebrat la regularització de 150.000 persones a Catalunya, però ha advertit que l’anunci de 50.000 noves places per aprendre català és insuficient. “Com a mínim necessitem 150.000 places més”, ha afirmat, i ha reclamat que siguin gratuïtes, de proximitat i amb horaris flexibles, també als vespres i els caps de setmana. A Albiach l'acompanyaven el portaveu parlamentari David Cid, el diputat a Madrid i alcaldable a Barcelona Gerardo Pisarello, entre altres dirigents del partit.
Jordi Pujol treu el cap
La citació de l'Audiència Nacional a Jordi Pujol també ha marcat la diada. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha qualificat d'acte de "venjança i humiliació" que el facin anar a Madrid tenint en compte el seu estat delicat de salut. Segons Rius, Pujol pateix una "campanya molt injusta de la justícia espanyola". Junqueras ha considerat "evident" que amb la citació hi ha un intent d'"escarni". "És una forma de corrompre la dignitat", ha afegit, a la vegada que ha reivindicat el rebuig a la corrupció. Al seu torn, Albiach ha distingit entre la necessitat que el cas s’investigui i es jutgi i el fet que, amb 95 anys i amb informes mèdics desfavorables, Pujol pugui estar en condicions d’anar a judici.
Tornant a Junts, Rius també ha lamentat que hi ha una "onada de desacomplexament espanyolista" contra el català i la cultura catalana per part del govern d'illa. Rius estava acompanyat d'una àmplia delegació de Junts: els líders al Parlament Mònica Sales i Salvador Vergés, la líder a Madrid Míriam Nogueras o el vicepresident del partit Toni Castellà, entre altres. La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Pilar Castillejo, també s'ha referit a l'espanyolisme i ha fet una crida per convertir Sant Jordi en un dia festiu davant dels intents "constants" de desnacionalitzar la Diada.