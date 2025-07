Pedro Sánchez aigualeix l'últim examen al Congrés

El curs polític acaba aquest dimarts a Madrid amb l'últim ple del Congrés dels Diputats. Una sessió que ningú hagués pensat fa tan sols uns mesos que es faria amb la corrupció com a protagonista dels dos partits més grans de l'Estat. Malgrat que és Cristóbal Montoro qui omple les portades dels últims dies, el cas Santos Cerdán encara pesa a les files socialistes i Pedro Sánchez ha optat per un últim examen parlamentari més aviat aigualit per evitar més derrotes.

I és que el ple de la cambra baixa espanyola vota sis iniciatives abans d'anar-se'n de vacances, però el govern espanyol n'ha retirat una que havia de ser el pilar fonamental de la legislatura: la reducció de la jornada laboral. Per altra banda, els membres de l'executiu estatal seuran al Congrés sense saber si tirarà endavant el decret contra les apagades, fet que suposaria un cop dur. Sí que se sotmetrà a debat i a votació la creació de l'Agència de Salut Pública, a més de les entregues a compte per entitats locals i comunitat.

Més enllà del contingut de les lleis que es votaran, el que està en joc al ple és mesurar la relació del PSOE amb els socis. El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ja ha posat pressió sobre els seus teòrics aliats: "Són lleis per avançar i millores per a la ciutadania". Bolaños admet que encara treballen amb els grups per mirar de tirar endavant les votacions, ja que ara mateix el suport a alguna proposta està més que a l'aire.

Fi de curs sense reforma laboral

El que segur que no es votarà és la reforma laboral que havia de posar en marxa la reducció de la jornada a 37,5 hores. És la mesura estrella de la ministra de Treball i vicepresidenta Yolanda Díaz per a la legislatura, però, per ara, quedarà congelada perquè falten set vots: els de Junts.

La setmana passada va haver-hi una trobada entre el Ministeri i la formació independentista amb versions diferenciades. El govern espanyol va dir que la decisió s'ajornava pel context polític i perquè volia "donar més temps" a la negociació amb Junts, mentre que els independentistes van negar haver demanat més marge. La formació presidida per Carles Puigdemont creu que la reforma pot provocar la "destrucció de llocs de treball" en comptes de generar ocupació. La patronal va agrair la "coherència" de Junts.

El decret contra apagades, a les mans del PP?

Amb la caiguda de la reforma laboral, el gran partit que es juga aquest dimarts és el decret de Sánchez contra les apagades. El nou esvoranc per al govern espanyol l'ha obert Podem, anunciant el vot contrari a la mesura: "La proposta es basa a escoltar i atendre les grans energètiques i no en defensar l'interès general", han sentenciat des de la formació morada, molt bel·ligerant en les últimes hores, també sobre la cessió de competències d'immigració a Catalunya.

Sense acabar de conèixer que faran els socis independentistes -en la norma s'han inclòs peticions d'ERC o del PNB-, el "no" de Podem deixa l'aprovació del decret a les possibles mans del PP. Els populars han estat contundents amb pràcticament totes les votacions de la legislatura, però no han aclarit què faran amb aquesta. Mitjans de Madrid informen que les energètiques i el sector industrial han pressionat la formació d'Alberto Núñez Feijóo perquè, ni que sigui amb una abstenció, permeti l'aprovació del decret antiapagades.

Un ple sense Sánchez... i amb Cerdán en llibertat?

El ple encara serà més descafeïnat perquè Sánchez no hi serà. El president espanyol està de viatge a Llatinoamèrica i la seva absència té un doble pes: no podrà encaixar nous atacs del PP vinculats a la corrupció, però tampoc podrà tornar el cop als populars pel cas Montoro. En tot cas, l'ambient continuarà sent crispat en el primer ple que es produeix després dels fets de Torre Pacheco.

Ironies del destí també han volgut que durant el ple hi hagi una altra decisió transcendental per al PSOE. Mentre els socialistes es juguen la confiança dels socis al Congrés, el Tribunal Suprem manté una vista amb els advocats de Santos Cerdán per decidir si li manté la presó provisional -i dona més arguments al PP- o si el deixa en llibertat -i dona una mica d'aire a Sánchez-.