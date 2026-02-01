Sílvia Orriols es presenta a l'establishment de la mà de Cuatrecasas i promet abaixar-los impostos

L'establishment empresarial i Sílvia Orriols, líder de la formació xenòfoba Aliança Catalana, ja s'han intercanviat els telèfons i poden dir que es coneixen i sintonitzen una mica més, sobretot en matèria fiscal. Tal com va avançar Nació el 16 de gener, l'advocat Emilio Cuatrecasas havia convidat la també alcaldessa de Ripoll al "petit comitè" que, en un ambient informal, posa en contacte els socis del Golf Empordà, de la seva propietat, i personalitats socials i polítiques del país.
Tal com estava previst l'acte s'ha celebrat aquest dissabte i, segons que informa La Vanguardia, hi han assistit més de 200 empresaris i directius de Barcelona i de les comarques gironines en el que suposa la primera presa de contacte pública i massiva d'Orriols amb l'alta burgesia. Segons el rotatiu, la trobada ha implicat que li aixequessin "el vet" i és un pas més en la normalització de la formació d'extrema dreta, que segons les enquestes, estalona a Junts -fins i tot a Barcelona ciutat- i ocuparia bona part del seu espai a més d'atreure votants de Vox i l'abstenció.
A Orriols l'ha presentada el columnista Josep Martí Blanch i, malgrat que no ha transcendit molta literalitat de les seves paraules, el diari explica que la líder d'AC ha fet una defensa de Donald Trump justificant les seves accions i reiterat el seu euroesceptisme. També ha admès, lluny de l'autoanomenat octubrisme, que cal ser-ne més per fer la independència, i s'ha mantingut en les seves posicions xenòfobes i islamòfobes tot criticant l'última regularització anunciada pel govern de Pedro Sánchez.
Però el més rellevant (i esperat pels assistents) ha estat la carpeta econòmica. Del que ha transcendit de l'acte no se'n desprèn cap crítica al model que en els darrers anys, i gràcies al creixement del turisme, els serveis o la construcció, ha atret immigrants. Sí que ha mostrat un discurs clarament ubicat a la dreta i, per tant, en competència directa amb Junts en assumptes com l'habitatge o la fiscalitat. En concret, ha promès menys pressió fiscal i eliminar l'impost de successions, tal com han fet les comunitats del PP i com proposava abans CiU i ara el partit de Carles Puigdemont.
L'acte amb més assistents
El d'aquest dissabte amb Orriols és l'acte amb més assistència dels que ha organitzat Cuatrecasas al Golf Empordà. En declaracions a aquest diari, l'influent empresari i advocat ja va afirmar que, més enllà d'una certa fascinació pel seu català i gairebé antropològica, hi havia molta curiositat en el seu cercle per conèixer-la. Fa uns mesos la líder d'Aliança havia de participar al Fòrum Nova Economia de l'Avinguda Palace, però ho va suspendre a última hora per una qüestió de salut.