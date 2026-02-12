El vídeo de la caiguda d'un arbre al costat d'una persona que ha generat dubtes a xarxes: «És real o és IA?»

Les ventades d'aquest dijous a Barcelona i la regió metropolitana han castigat especialment el Barcelonès, Baix Llobregat, el Maresme i els Vallesos amb ratxes huracanades. I ha deixat imatges molt explícites del que és capaç el vent, algunes que mostren escombraries per terra, altres fanals caigudes i, les més freqüents, les d'arbres tombats al carrer per l'efecte de la ventada.
El Govern i Protecció Civil van avisar del perill que suposava aquest temporal, que ha deixat conseqüències en determinades parts del país. Així com es van recomanar consells a seguir per a la ventada d'aquest dijous tant a l'exterior com a casa. Les restriccions de mobilitat eren clares, però sembla que davant la que és la primera alerta de risc extrem que s'ha enviat a tot el país per vent, algunes persones no eren del tot conscients del risc.
En aquest vídeo compartit a X es pot veure com el fort vent mou els arbres d'aquesta plaça de Castelldefels mentre una persona passeja al seu gos. En un moment es veu com la part de baix de l'arbre cedeix a la força que està fent el vent en les branques i s'arrenca per complet el tronc:
L'arbre, d'una alçada considerada, cau darrere de la persona que passeja l'animal i, en adonar-se, s'aparta ràpidament del lloc seguint al seu gos que estira la corretja, també per apartar-se de l'arbre caigut.
Els comentaris del vídeo a xarxes no donen crèdit: "És real o és IA", pregunta un usuari als comentaris. La gent repeteix aquesta pregunta davant la incredulitat que la persona s'hagi salvat per miracle d'un accident catastròfic, ja que l'arbre cau molt a prop. Alguns aprofiten per incriminar la conducta d'aquesta persona i assenyalar-lo d'irresponsable. Altres només comenten la perillositat del temporal que ha causat 11 ferits i més de 3.000 avisos als Bombers durant la jornada d'aquest dijous.