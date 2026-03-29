Aquest són els pitjors aliments per al cervell, segons una nutricionista de Harvard

Quin és el pitjor aliment per al nostre desenvolupament cognitiu? Els experts destaquen que no n'hi ha un de sol, sinó que hi ha diversos aliments que, a la llarga, tenen efectes perjudicials per al cervell. La doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional a Harvard, que s'ha especialitzat en com l'alimentació pot interferir en els canvis d'humor, posa especial èmfasi en els productes ultraprocessats, ja que són els més perjudicials a l'hora de conservar la "memòria i la concentració".
L'experta de Harvard assenyala que productes ultraprocessats com els olis de llavors altament processats, com el de soja, blat de moro o gira-sol, entre d'altres, “contenen una gran quantitat d'àcids grassos omega-6”. Tal com indica, un consum excessiu d'aquesta mena de productes provoca un seguit de reaccions cerebrals que poden causar inflamació i, a la llarga, resultar perjudicials per a la salut. En canvi, per substituir aquests productes, la psiquiatra nutricional recomana fer servir oli d'oliva verge extra, oli de coco o, fins i tot, oli d'alvocat.
Els ultraprocessats no són els únics aliments perjudicials per al nostre cervell. Segons l'experta de Harvard, un dels grans enemics per al desenvolupament cognitiu són els productes amb sucres afegits. "Tot i que el cervell necessita glucosa per funcionar, un excés pot causar problemes de memòria i menor plasticitat de l'hipocamp, la part del cervell que controla la memòria”, explica Naidoo. És a dir, aquests productes no són perjudicials d'entrada, però cal consumir-los amb moderació. L'experta recomana prendre especial cura amb les salses o les sopes de sobre, ja que són dos tipus d'aliment que acostumen a dur força sucre afegit.
Evitar els productes fregits
Els aliments fregits són força comuns a la dieta, ja que tenen molt gust i són molt senzills de preparar, ideals per aquells moments en què no ve gaire de gust tancar-se a la cuina. Ara bé, l'experta recorda que cal anar amb molta cura a l'hora de consumir-los, ja que poden acabar tenint efectes perjudicials per al nostre cervell. Per contra, la doctora Naidóo recomana fer servir eines com la fregidora d'aire per obtenir un resultat força similar i garantir un bon desenvolupament cognitiu. El forn o la cuina al vapor també són bones opcions substitutives.
Per últim, l'experta també recomana evitar consumir en excés productes amb edulcorants artificials -que moltes vegades s'utilitzen per substituir el sucre. “Quan fas servir edulcorants artificials que no tenen valor nutricional, poden augmentar els bacteris intestinals ‘dolents’ que poden afectar negativament el teu estat d'ànim”, afirma Naidoo. Entre els edulcorants a evitar, l'experta destaca la sacarina, la sucralosa, la stevia i l'aspartam.